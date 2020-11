AMLO insiste en confiar “en el pueblo sabio” y rechaza el uso de cubrebocas para prevenir COVID

La Crónica de hoy

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró este viernes en Palacio Nacional su rechazo al uso del cubrebocas como medida preventiva para evitar contagios del COVID-19 y subrayó que “la gente tiene que decidir libremente y tenerle confianza a los mexicanos, porque siempre actúan con sabiduría, el pueblo es sabio.

‘Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, como dijo Juárez, señaló.

El mandatario se pronunció al respecto, al ser interrogado sobre el comportamiento del diputado Gerardo Fernández Noroña, quien en una sesión presencial en la sede del INE se negó a usar cubrebocas.

“Esto choca mucho con la mentalidad conservadora, que están más acostumbrados a las imposiciones. Nosotros somos más partidarios de la libertad y de la democracia. No creemos en el autoritarismo, en imponer nada”.

Asimismo, refirió que “es como cuando se hizo el llamamiento que nos guardáramos en nuestros domicilios. Las calles estaban desiertas. Es que eso no se toma en cuenta. La gente actuó responsablemente. No es que se hizo el llamado y no importó, y la gente siguió en la calle, no. Se vaciaron las ciudades, los pueblos, todo mundo a las casas, se actuó muy responsable, sin toque de queda, sin autoritarismo”, apuntó.

