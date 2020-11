Por: Gloria Iveth Porras Loya

No queremos flores,

Queremos que nos miren

Y nos encuentren en sus ojos.

No queremos flores,

Queremos nos reconozcan iguales

Y las mismas oportunidades.

No queremos flores,

Queremos romper paradigmas

Y traspasar barreras limitantes.

No queremos flores,

Queremos iniciativas reales

Y respeto legislativo.

No queremos flores,

Queremos trato digno

Y auténtica equidad

No queremos flores,

Queremos presos a los abusivos

Y no que nos dejen en el olvido.

No queremos flores,

Queremos ni una más,

Queremos ni una menos.

No queremos flores,

Queremos derechos,

Queremos justicia, paz y libertad.

No queremos flores,

Queremos contención y resguardo,

Queremos sabernos a salvo.

No queremos flores,

Queremos dejar de sentir el alma vagar,

Queremos sentir el amor en toda su expresión.

¡QUE TIEMBLE LA TIERRA CUANDO UNA MUJER LEVANTE LA CABEZA!

