No me toca a mí hablar de la violencia vs Maru: ICHMUJERES

En el marco del día internacional para eliminar la violencia contra la mujer, Ema Saldaña, titular del Instituto Chihuahuense de la Mujer, señaló que no le corresponde a ella hablar sobre la violencia política, el hostigamiento ni acoso que la presidenta Municipal de Chihuahua Maru Campos Galván hizo publico la tarde del martes.

En rueda de prensa con medios locales, previó a conmemorar el Día de la no violencia en compañía del gobernador Javier Corral, la funcionaria estatal dijo, que, el tema de violencia que la edil vive no está en manos del Instituto.

“Yo no voy a hablar del tema, esa es mi respuesta, es un tema en manso de otras autoridades, no es un tema del instituto, punto. yo no soy también quien decir qué es violencia política y que no”, acoto.

Fue la tarde del martes cuando Campos Galván, denunció públicamente que ella, amigos, empleados y excolaboradores están siendo acosados por empleados estatales a fin de formularle cargos falsos con corrupción, abuso de autoridad y de recursos públicos por parte del mandatario estatal debido a sus intereses personales, y así evitar llegue a la gubernatura.

