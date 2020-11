El PAN por encima de cualquier interés

La Presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN Rocío Reza Gallegos, manifestó su respeto pleno a los procedimientos jurídicos y la defensa que se haga de ellos por parte de diversos actores políticos que forman parte de la institución, señalando que se mantendrá al margen de declaraciones “para no emitir juicios a priori hasta que no se resuelva -en su caso- por las autoridades encargadas de impartir justicia”.

Lo anterior luego de señalamientos públicos y acusaciones en los que se menciona a militantes del partido en temas que se llevan a plano jurídico.

“El Partido se mantendrá neutral, pues serán las autoridades quienes determinen al respecto, no queremos dar declaraciones con juicios a destiempo que puedan enturbiar el clima político y compliquen el ambiente en la institución pues tenemos por delante el reto electoral más grande para Chihuahua, que sea la autoridad la que defina y aclare de manera pronta sobre este asunto” señaló ante pregunta expresa de los medios de comunicación.

“En estos momentos es cuando más necesitamos resguardar a la institución, frente al reto de dar certeza a los ciudadanos de cara a los procesos electorales del próximo año, esperamos que cada actor haga lo que le corresponde en los temas que han trascendido, por la vía legal, mientras tanto el partido va a seguir trabajando en atender la organización previa al desarrollo de las elecciones del 2021” agregó.

Finalmente, la dirigente manifestó su confianza en que los militantes darán prioridad y respeto al partido, frente a los hechos que estas sucediendo, al tener claro que la institución permanece por encima de cualquier interés particular.

