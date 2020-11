Uso lúdico de la marihuana es complejo; la sociedad esta polarizada con el tema: regidor

El regidor por Morena, Rubén Castañeda, refirió que el uso lúdico de la marihuana es un tema aún muy complejo con detalles que afinar, puesto que no se define quién puede cultivarla, a quién se le puede comprar, ni qué problema de fondo se prevé erradicar con su legalización, pues desde su punto de vista, es un tema que de momento tiene “polarizada a la sociedad en general”.

“Hay poca información al respecto. Tal vez el tema ha sido más discutido en otros estados y seguramente en la ciudad de México. Sin embargo aquí en Chihuahua mi apreciación es que hay un lado muy conservador que aún no está muy seguro de ello. no sabemos en realidad ¿qué es lo que se pretende erradicar, la violencia? no creo que esto en realidad se vaya a componer. Aún quedan otras drogas mucho más complejas y dañinas que quedarían sin resolver”, comentó

Fue el jueves de la semana anterior, cuando el senado aprobó el uso lúdico de dicha hierba, sin embargo, se turnó a la cámara de diputados para un segundo análisis y su aprobación. Prevén autorizar la portación individual a personas mayores de 18 años.

“No está claro si se puede o no cultivar, de sembrarse a quién se le puede comprar la semilla, si se vende dónde y cómo serían los establecimientos, seguro los más interesados en vender de manera formal y en locales establecidos por ley, pues serían los que hoy lo hacen de manera clandestina e ilegal. Si será autorizada para fines lúdicos para los mayores de 18 años en adelante. El tema medicinal ¿cómo quedaría?. En fin, veo muchas dudas, ya sea por falta de interés en el tema o porque no se ha difundido lo necesario. Creo que su uso en exceso será tan dañino como el tabaco y el alcohol, su uso médico entiendo ha traído muchos beneficios a algunas personas que sufren de alguna enfermedad neuronal. Es un tema complejo, que en mi apreciación tiene muy polarizada a la sociedad en general. Creo que las drogas seguirán siendo un tema tabú”, concluyó.

