Muestra Maru Campos pruebas de persecución

La presidenta municipal Maru Campos Galván, acreditó que existe una persecución política en su contra disfrazada de investigación por parte del Gobierno del Estado, misma que sólo busca desacreditarla y vincularla a como dé lugar en los llamados “Expedientes X”, como parte de la guerra sucia en su contra.

Esta situación, expuso, que se da ante una falta de elementos para poder demostrarle acusación alguna, por lo que se le ha presionado por todos los medios posibles para construir mentiras que la perjudiquen.

A continuación, el mensaje íntegro:

“La semana pasada un diario nacional, Excélsior comentó sobre el amparo que promoví, solicitud que sigue su curso en la justicia federal.

Pero hoy quiero compartir con ustedes claramente lo que está alrededor de ese amparo y exponer la persecución que se ha desatado en contra de una servidora, disfrazada de proceso jurídico.

Como saben, desde 2016 y 2018, en los periodos electorales curiosamente, se ha buscado vincularme en los llamados expedientes X. Como parte de la guerra sucia, y en 2018, Alejandro Domínguez presentó una denuncia que, tiempo después, él mismo calificó sin sustento suficiente.

Sin embargo, la fiscalía continuó las investigaciones sin que, a la fecha, haya presentado avance, ni se haya concluido en la no acción penal, ni me han permitido una defensa en forma. Y cuando declaré que pedía a la fiscalía me dieran acceso para poder conocer el estatus del expediente y poder defenderme, la respuesta fue negativa y la reacción del mismo gobernador fue altamente beligerante. Confirmando con esas actitudes que no se trata de un tema jurídico sino evidentemente personal y político.

Ustedes recordarán cómo el mismo gobernador Corral, el 15 de julio, públicamente me señaló con acusaciones y dichos, sin prueba alguna, pasando por encima de la más fundamental presunción de inocencia y violación al debido proceso.

Y es que hacerlo así esta de moda. Como lo hacen ahora acusando periodistas y empresarios, sin pruebas; aquí el gobernador eligió formalizar su industria de la difamación, usando su posición como jefe del ejecutivo para calumniar y estigmatizar sin pruebas ni evidencias a quienes personalmente odia o le parecemos incómodos.

Si en julio tenía tanta claridad para salir a señalarme así, ¿por qué han pasado cinco meses y no ha habido acción legal? ¿por qué ahora calla ante las preguntas de los medios?

Primero, porque no hay pruebas que sustenten sus acusaciones, y segundo, y esto es lo más terrible…porque quizá se siga dando tiempo para inventar un caso o falsificar evidencias, que le permitieran tener la razón, sin importarle ni la verdad ni la justicia.

Por eso en todos estos meses no se ha movido el expediente, porque no hay delito. Pero el tiempo se les agota para consumar la persecución.

Y ahora están buscando en todos lados, intentando construir delitos hurgando en mis compras, en mis tarjetas, en los viajes, mis doctores, incluso donde paso navidades o hasta donde me peino.

Y digo esto porque yo sí tengo las pruebas de esta persecución personal y política, a la que parece que le dedican más recursos y entusiasmo que al problema del COVID, la seguridad o la economía de los chihuahuenses, esas no son sus prioridades.

Miren Esta es solo una muestra de lo que están haciendo para incriminarme a la fuerza.

Fíjense bien…

Me acabo de enterar que hace días la Directora del Registro Civil del Gobierno del Estado, Inés Martínez, buscó a un excolaborador mío, que ahora vive en la ciudad de México, a Pablo, y le dijo que necesitaba que se entrevista allá en la ciudad de México con Carlos Olson, el subsecretario de Gobierno de Corral, porque tenían un tema muy delicado.

Pablo accedió y se entrevistó en la ciudad de México con Carlos Olson, quien además es suplente de Gustavo Madero en el senado, fue su tesorero en el CEN del PAN y ha sido su operador por muchos años, qué curioso…

En esa reunión de Pablo y Olson, el subsecretario de gobierno le dijo que el gobierno del estado tenía una investigación muy avanzada en mi contra, que debía de cooperar para no meterse en problemas; y que lo único que le pedía es que no se echara la culpa, y en los días siguientes lo buscaría un licenciado, un ministerio público de la fiscalía anticorrupción para platicar con él.

Sí, como lo escuchan y lo están viendo en los mensajes de texto.

El Subsecretario de gobierno del poder ejecutivo, acordaba la actuación de un ministerio público, de una fiscalía anticorrupción supuestamente autónoma, para buscar pruebas en mi contra.

Pero no acaba ahí, porque Inés Martínez pasó el número del MP que buscaría a Pablo, como seguramente le ordenó Carlos Olson.

El Licenciado Carlos Esparza Zamarripa, ministerio público de la fiscalía Anticorrupción fue quien lo buscó el día sábado 14 de noviembre y lo citó a una reunión para el jueves 19 de noviembre en la ciudad de México.

Sin embargo, aún cuando ya se habían citado para el jueves 19, durante el día sábado 14, personal de la fiscalía anticorrupción fue a casa de la familia de Pablo, aquí en Chihuahua, exigiendo se presentara, amenazando con multas e intimidando a sus familiares.

Sí, así es como operan, por consigna para armar sus casos…imaginan si ese mismo interés le pusiera el gobierno del estado a la revisión del semáforo del COVID, seguramente otro gallo nos cantaría…

Y llegado el día de la reunión acordada en la ciudad de México, Pablo se reportó: el MP Esparza Zamarripa, no atendió a la reunión a pesar de confirmar q llevaba semanas en la ciudad de México, y Pablo tuvo q hablar con Inés Martínez para explicarle.

Luego Inés se reportó para decir que ya había hablado con Olson.

El MP también siguió las instrucciones de Olson.

Y la misma Inés Martínez así lo reconoció.

Lo que van a escuchar es largo, pero tiene que escucharlo”

(Reproducción audios y videos)

“Al día siguiente ocurrió la reunión, y el Licenciado Carlos Esparza Zamarripa, se acreditó como Ministerio Público, confirmó que estaban trabajando en la ciudad de México desde hace semanas, e interrogó a Pablo sobre su relación conmigo, su trabajo conmigo y le planteó a Pablo que debía ser sincero para no tener problemas en esa investigación, que apuntaba a él.

Y como les dije, aquí están las pruebas.

Lo que van a ver es largo, pero tiene que escucharlo.

Sí, así está operando el Gobierno del Estado en esta persecución personal y política contra una servidora.

Persiguiendo y presionando amigos y ex colaboradores para inventar cargos y pruebas con que incriminarme.

Porque este es solo un ejemplo, tengo conocimiento que siguen buscando gente aquí y en todo el país.

Violando el ámbito jurisdiccional del ministerio público de Chihuahua al hacer diligencias en otras ciudades sin conocimiento de autoridades locales. Eso es absolutamente ilegal.

No pueden hacerlo, y como escucharon ahí se reconoce que el MP está trabajando allá desde hace semanas y sí… están yendo a molestar e intimidar a muchos amigos y conocidos.

Así es como funciona esta persecución: corrompiendo la fiscalía “anticorrupción”, violando su autonomía, al ponerla a las órdenes del subsecretario de Gobierno Carlos Olson o de quien le da ordenes a él, en un evidente ejercicio indebido de funciones y tráfico de influencias, motivados exclusivamente por sus ambiciones políticas, sus filias y fobias personales.

Así es como están corrompiendo la fiscalía “anticorrupción” que fue creada autónoma para garantizar la transparencia pero hoy usada para persecuciones políticas.

Están corrompiendo a cada minuto las funciones y espíritu de esa fiscalía al destinar recursos económicos y humanos para diligencias ilegales, en lugar de usarlos en reforzar la institución o atender lo que los chihuahuenses necesitan.

Por supuesto que ya estamos presentado las denuncias correspondientes contra los ministerios públicos involucrados, la fiscal Gema Chávez Durán, así como contra la licenciada Inés Martínez y también contra Carlos Olson San Vicente.

Y déjenme preguntarles…acaso el Secretario de Gobierno, Luis Fernando Mesta no está enterado de lo que hace su subsecretario, ¿o será que él quien lo ordenó?

Javier Corral debe estar enterado de lo que pide o hace su Secretario general de gobierno… o por lo menos debería.

Así es como está funcionando la persecución personal y política en mi contra.

Por eso es que Madero declara que está muy preocupado, y lo hace cínicamente, pues sabe que su suplente es el encargado de construir pruebas para culparme.

Por eso, ante empresarios y políticos el gobernador Corral ha dicho que me ofrece el llamado criterio de oportunidad para ser testigo protegido. Todo, con tal de mantener su imagen, aunque sea con mentiras y con el uso ilegal de las instituciones…

Por eso es que el gobernador Corral guarda silencio ahora, esperando que sus esbirros consigan fabricar un caso en mi contra, para poder decir que tuvo la razón, aun cuando todo sea una farsa y hayan prostituido la justicia…

Estoy segura que estos hechos nos hacen pensar a todos en la verdadera naturaleza del gobierno estatal actual.

Por eso es que pedimos el amparo a la justicia federal y seguiremos insistiendo en él. No es ante ningún arresto, es para que se me permita conocer y defenderme de estas mentiras y acusaciones falsas que están construyendo desde su posición impune en el gobierno del estado. Porque esto que vieron es solo uno de varios a quienes han buscado y presionado para inculparme con mentiras.

Yo les he mostrado aquí hechos, concretos y comprobables de esta persecución ruin y perversa que han desplegado en mi contra por motivos político, electorales y quizá personales.

Ustedes me conocen, y saben que tengo la conciencia tranquila pero desgraciadamente debo protegerme para garantizar que se respeten mis derechos y no utilicen a las instituciones a su antojo.

Como dice el dicho y la escritura: por sus frutos los conoceréis.

Ahí está a la vista la industria de la difamación, la calumnia y la persecución del Gobierno del Estado.

De mí, ustedes conocen mi trabajo, mis resultados… y mi decisión y voluntad de seguir trabajando por Chihuahua, para hacer frente a un régimen que a nivel nacional nos está haciendo mucho daño, y en lo local para recuperar el desarrollo que todo el estado necesita y que se ha quedado trunco por las obsesiones de un mini dictador que se siente inmaculado, pero ha usado lo mas bajo para mancharme.

Para concluir:

Primero, señalar cómo, con lo que hemos visto, se demuestra que la fiscalía anticorrupción está trabajando por consigna y en la ilegalidad, puesta al servicio del Poder Ejecutivo, violando su autonomía, y extralimitándose territorialmente, al llevar diligencias en otras entidades sin conocimiento ni colaboración de las autoridades de otras localidades. Hoy soy yo el objetivo, quien sabe quienes o cuantos antes, quien sabe quienes después; y todo como una gran mentira y montaje.

Segundo, señalar que esta persecución, las presiones y la eventual construcción de pruebas, hace muy evidente que se trata de una maniobra para inculparme como sea, y por lo que sea, ante la falta de elementos en el caso de los expedientes X y la nómina secreta; en los que desde hace más de cuatro años han estado presionando a testigos protegidos y ministerios púbicos para construir mentiras que me perjudiquen jurídicamente y políticamente.

Ahí no encontraron nada, porque no hay nada; y han ido a la construcción de mentiras, para mantener su imagen e impedir el avance de un proyecto político que cada vez suma mas voluntades.

Agradezco a Pablo su valentía y sentido de justicia, al advertirme de lo que estaban haciendo y compartirme estas grabaciones.

Hago responsable a Carlos Olson San Vicente, a Carlos Esparza Zamarripa, a Inés Martínez, a la Fiscalía Anticorrupción y, en general, al Gobierno del Estado de lo que pudiera ocurrirle a Pablo Canaán, a su familia o a su servidora, a mi familia y a todo mi equipo de trabajo.

Respetosamente les pido a los jueces que valoren con plena conciencia y con el conocimiento de lo que hoy he presentado, los elementos que seguramente presentarán en mi contra. Que no se dobleguen como la he hecho la fiscalía anticorrupción, que cumplan a cabalidad con su obligación de impartir justica de manera imparcial. Tengo confianza en el Poder Judicial y en su independencia.

No puedo concluir sin antes decirle a mi familia, en particular a mi madre, que no se preocupe, que estoy tranquila y sigo en pie; como escribió el poeta: “el ave canta aunque la rama cruja, como que sabe lo que son sus alas”.

Me azoran, esos sí, la malicia y el grado de perversión de mis perseguidores y la monstruosidad que pretenden consumar, como es la destrucción de una vida humana en la prosecución de un afán exclusivamente de índole política.

Y si bien ya lo veía venir, pues desde hace meses los amagos y amenazas se hicieron presentes cada día, de cada semana, de cada mes (con eso he tenido que lidiar todo este tiempo), queda el asombro natural frente al espectáculo de la infamia y la vileza de mis perseguidores que no reparan, siquiera, incapaces de entender, que no hablamos solo de política, señoras y señores, hablamos de una trayectoria y proyecto de vida, familiar y personal, que pretenden truncar a mansalva ante la incapacidad de poderlo hacer con la Ley en la mano.

A los chihuahuenses, a la mujeres en particular, a quienes comparten como yo el día a día de salir adelante en este mundo de hombres empeñados en hacernos menos, les digo que vienen días muy complicados y necesitamos estar juntos, y juntas, no quebrarnos ni dar crédito a las mentiras y farsas que tanto tiempo han tardado en construir y con las que buscan torcer la ley.

Yo no me rindo. Sé que ustedes continuarán caminando conmigo.”

