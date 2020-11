La salida de Best Buy de México le costará a la empresa casi 111 millones de dólares

ALEJANDRA RODRÍGUEZ

El Financiero

El monto será para cargos asociados con la decisión de salir de operación en el país y con acciones para su estructura organizacional.

La salida de Best Buy de México, anunciada más temprano este martes, le costará a la empresa estadounidense 111 millones de dólares.

“Los cargos de reestructuración de 111 millones en el tercer trimestre del año fiscal 21 relacionados principalmente con los cargos asociados con los decisión este trimestre de salir de operaciones en México y acciones para alinear mejor su estructura organizacional con su enfoque estratégico”, dijo en conferencia con analistas Matthew M. Bilunas, director de administración y finanzas de Best Buy.

Durante el tercer trimestre del año fiscal 2021, que corrió de agosto a octubre, la empresa reportó en sus ingresos internacionales, que incluye las operaciones de Canadá y México, un monto de mil millones de dólares, un aumento del 25.4 por ciento en comparación con el año pasado.

“Este aumento fue impulsado principalmente por crecimiento de ventas comparables de 27.3 por ciento, que fue parcialmente compensado por el impacto de aproximadamente 140 puntos base de tipos de cambio de moneda extranjera negativos”, explicó el directivo.

Indicaron que, en cuanto a ganancias, la menor fue la de México, con 36 millones de dólares de inventario por las rebajas asociadas con la decisión de la empresa de salir de sus operaciones.

“Es cierto que haber tenido interrumpido nuestro modelo operativo y un cambio en la demanda en la primera parte del año nos dio mayores niveles de gasto operativo, aprendimos mucho y eficientamos. También aprendimos lo que no será sostenible para nuestra estrategia y la experiencia que le queremos dar a nuestros clientes, nuestros recursos estarán enfocados a las oportunidades que tenemos frente a nosotros. Como resultado durante el trimestre tomamos la difícil decisión de salir de México”, pronunció en la conferencia Corie Sue Barry, directora general de Best Buy.

El 3 de noviembre, la empresa tenía planeado un recorrido para medios para presentar la nueva instalación ‘Best Buy Connected Home’, en la sucursal de Polanco en la Ciudad de México, donde asistirían directivos de Estados Unidos; sin embargo, el evento fue cancelado un par de días antes de llevarse a cabo.

La cadena cuenta con 49 sucursales en el país, de las cuales ocho ya han sido cerradas durante este año y el resto cerrará ordenadamente sus operaciones a clientes a partir del 31 de diciembre del 2020.

Agregan que el sitio web bestbuy.com.mx seguirá operando hasta agotar inventario.

“A pesar de este trabajo extraordinario, los efectos de la pandemia han sido muy profundos y no nos es viable mantener nuestro negocio en México. Por lo tanto, no me queda más que agradecer de todo corazón a los colaboradores y socios comerciales que fueron parte de esta aventura durante estos casi 13 años”, expuso en el documento Fernando Silva, presidente de Best Buy México.

Agregaron que brindarán ayuda y soporte a los colaboradores en el proceso de cambio y que las condiciones de conclusión de la relación con la empresa serán más favorables a las establecidas por la ley.

Adicionalmente, cubrirán el Seguro de Vida de todos los empleados durante todo el año 2021 y también extenderá el Seguro de Gastos Médicos Mayores a los empleados que lo tienen por el mismo plazo.

