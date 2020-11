Apareció otro excampeón mundial que quiere probar a De La Hoya en su regreso

Juan IgnacioPortiglia



En mayo de 2006, Oscar De La Hoya derrotó al nicaragüense Ricardo Mayorga por nocaut técnico en el sexto round, en el MGM Gran Hotel&Casino de Las Vegas, adjudicándose el título mundial de peso súper wélter del Consejo Mundial de Boxeo. Ese mismo día, José Antonio Rivera se impuso por decisión unánime a Alejandro García en Worcester, para conseguir el cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo en la misma división.

Se dijo que en los planes del Golden Boy estaba enfrentar a García en una unificación si es que este se coronaba campeón, pero Rivera arruinó esos planes sin haber tenido la oportunidad, sin embargo, de ser él quien tomara esa batalla por otro título mundial. Finalmente, De La Hoya se retiraría tres peleas después, en 2008, mientras que Rivera continuaría boxeando hasta el año pasado, aunque con un período de inactividad prolongado en medio.

Y sabiendo que en los planes del ahora reconocido promotor está regresar a los cuadriláteros, el excampeón mundial puertorriqueño se entusiasmó con la posibilidad de salda esa deuda. “Creo que la pelea de De La Hoya hubiera sido difícil en las primeras rondas y sentí que mi acondicionamiento superior y la presión constante me ayudarían en las rondas intermedias y posteriores. Siempre me veo ganando cualquier pelea en la que estoy. No puedo verlo de otra manera”, dijo en declaraciones que publicó Boxing Scene, como queriendo imaginar lo que pudo haber sucedido en aquel entonces.

Rivera dijo que no sería una buena idea para De La Hoya enfrentarse a alguno de los diez mejores peleadores de la actualidad, como él mismo manifestó en declaraciones públicas, y levantó la mano para ser quien ponga a prueba que tan bien ha estado preparándose para regresar a los cuadriláteros 12 años después del retiro.

“Creo que debería subir al ring con un ex campeón mundial de dos divisiones que tiene exactamente su edad y que ha sido más activo que él para poder probarse a sí mismo primero. Mucha gente del boxeo piensa que será una gran primera pelea para De La Hoya. Tenemos dos ex campeones del mundo, ambos de 47 años, tiene la rivalidad México vs Puerto Rico y dos estilos que harán una gran pelea. Lo dejaré en manos de De La Hoya”, expresó.

