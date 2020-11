Visitará el “Destilichadero” las colonias Desarrollo Urbano, Popular y Paseos de Chihuahua

– Se atenderán también las colonias Tiradores y Coronel

La próxima semana, el Gobierno Municipal llevará el programa de Destilichadero en cinco colonias de la ciudad, por lo que se pide a los vecinos de los siguientes sectores limpien a profundidad sus casas y utilicen los macrocontenedores para depositar tiliches, muebles viejos, colchones, pedacería de madera, juguetes rotos, ropa y todo lo que ya no les sirva o pidan apoyo a los Guardianes Ecológicos que apoyan el operativo.

Martes 24 de noviembre

Colonia: Desarrollo Urbano (cuadrante de atención boulevard Fuentes Mares- calle Diamante- 10ª – calle De Lourdes – Av. Fundición)

Contenedor: calles Independencia y Jorge Muñoz

Miércoles 25 de noviembre

Colonias: Popular, Tiradores y Coronel (cuadrante de atención: C. 61- C. Antonio Rosales – C. 49 – Av. Juárez)

Contenedor: C. Plaza del Ferrocarril y Juárez

Viernes 27 de noviembre

Colonia: Paseos de Chihuahua (cuadrante de atención: Av. Miguel de Cervantes Saavedra- Tecnológico – Paseos de Guerrero – Paseos de la Universidad)

Contenedor: Paseos de Guachochi (Jardín de Niños Guachochi)

El director de Servicios Públicos Municipales, Ricardo Martínez García, recordó a los chihuahuenses que el programa se lleva a cabo cada semana al menos en tres colonias distintas, en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde y es un servicio gratuito que tiene el fin de apoyar a las familias para deshacerse de objetos voluminosos que el camión recolector de basura no puede retirar.

