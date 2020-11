Repechaje Liga MX: Puebla logra el milagro y elimina a Monterrey

Orlando Real

Rayados ganaba el partido por dos goles, pero permitió la reacción de La Franja que mandó el encuentro a los penaltis, donde consumó el milagro.

Los Rayados de Monterrey volvieron a decepcionar a su afición luego de perder de manera agónica en la tanda de penaltis ante el Puebla, equipo que logró el milagro para avanzar a la Liguilla, en la cual habrá Clásico Nacional.

El cuadro dirigido por Antonio Mohamed no dio su mejor encuentro ante un Puebla que no se ayudó al cometer dos errores que se tradujeron en dos penaltis, los cuales fueron anotados por Nico Sánchez (44′) y por Vincent Janssen (50′).

Parecía que todo estaba encaminado para Rayados; no obstante, el equipo regio se relajó y permitió que Puebla recortara distancias con un golazo de Osvaldo Martínez (61′).

El tiempo llegaba a su final y el segundo gol de La Franja no caía, mientras Monterrey se dedicaba a controlar el balón, pero llegó una jugada en la que Santiago Ormeño recibió una falta de César Monres dentro del área. El árbitro marcó la pena máxima, la cual fue convertida por el propio Ormeño, quien así puso el 2-2 final que mandó el encuentro a penales.

Ya en la tanda de penaltis, los Rayados fallaron dos penaltis (Nico Sánchez y Sebastián Vegas), mientras que Puebla anotó cuatro y consumó el milagro: echó al último campeón y avanzó a la Liguilla.

Así quedan los cuartos de final del Apertura 2020

Tigres, Chivas, Pachuca y Puebla fueron los cuatro equipos que se impusieron en el Repechaje y se unieron a León, Pumas, América y Cruz Azul como los ocho equipos que jugarán los cuartos de final.

Con el duelo de Rayados ante Puebla, quedaron definidos los cruces de cuartos de final, en los que hay dos duelos más que atractivos, aunque hay uno que es el que llama más la atención: el Clásico Nacional

León (1) enfrentará al Puebla, equipo que hizo la hombrada al eliminar a Monterrey, mientras que Pumas (2) se medirá a los Tuzos de Pachuca (7).

El duelo que más llama la atención es el que protagonizarán América (3) vs Chivas de Guadalajara (6), en lo que será una nueva edición de un Clásico Nacional en Liguilla.

Por último, y no menos importante, Cruz Azul (4) se medirá a los Tigres (5), en el segundo cruce más atractivo de los cuartos de final por el poderío con el que cuentan ambos conjuntos.

Partidos de cuartos de final del Apertura 2020:

León (1) vs Puebla (8)

Pumas (2) vs Pachuca (7)

América (3) vs Chivas (6)

Cruz Azul (4) vs Tigres (5)

