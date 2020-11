Pide Maru a salud escuchar a empresarios y explicar que es el semáforo rojo flexible

La alcaldesa Maru Campos Galván, refirió que el gobierno del estado no ha establecido claramente en que consiste el nuevo semáforo “rojo flexible”, pues aunque parece ser un naranja, siguen sin escuchar a los pequeños negocios que permanecen cerrados y además no les dan un apoyo directo para enfrentar la crisis.

“No hay claridad sobre el semáforo rojo “flexible”, pedimos al estado que las establezca bien y así poder cumplir con nuestra parte. Seguimos sin entender si el rojo es más naranja, o que excepciones hay, por ejemplo el sector restaurantero ha sido muy lastimado”, comentó.

En este sentido, agregó que ha pedido se explique también como van a apoyar por parte del estado por que no solo se trata de cerrar casinos, comercios, y ya, aunque recordó en municipio sí tienen un apoyo para el sector más perjudicado pero no es suficiente ante tantos meses de cierre.

“Bueno, en el municipio incluso hay un fondo para micro empresarios mediante Fomech. Pero el estado, no tiene claridad, nos invitaron a dos reuniones del Consejo de Salud, pero en la última ya no, es fundamental que se inviten y se tomen en cuenta realmente igual que otros sectores de la sociedad que no sean decisiones solo de ellos y se hagan ley, sino que se flexibilicen para poder dar opinión en lo que está sucediendo por ser los más cercanos a la gente”, concluyó.

