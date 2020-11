No pudieron hacer alianza con los militantes; quisieron ponernos un 4: Maru

Maru Campos Galván, informó que está a favor de las alianzas, sin embargo votó en contra de suscribir convenios de asociación electoral con otros partidos políticos debido a que no se escuchó a la militancia panista, y pretendían ser candidatos impuestos, sin embargo, aseguró que su alianza es y será siempre con los chihuahuenses, a quienes se debe escuchar pues para ellos se gobierna.

“Querían ponerle un cuatro a los militantes por eso la alianza es con los chihuahuenses. Una servidora quiere alianzas pero la forma en que se platearon no era la adecuada, hablé con la dirigente Rocío Reza y acordamos alianzas siempre y cuando los candidatos se eligieran bajo una elección interna, algo que en la votación no fue valorada. Y ese fue el resultado de no querer dialogar, l 21 de diciembre es la fecha límite que establece el IEE, la alianza mas importante es con la ciudadanía, no se van a construir con un acuerdo firmado con equis partido, llevando a las mejores decisiones”, comentó.

La edil envió un mensaje a su dirigente estatal, Rocío Reza, para pedirle que no se preocupe, sí va a haber alianza, y es cercana con los chihuahuenses y seguirá en buenas manos, no será con Morena.

Campos Galván reiteró que votó en contra porque iban de la mano con el método de elección, es decir, no había democracia. “Deben tomar en cuenta que, si primero no logras hacer alianza con tu partido no se podría hacer con la gente afuera, era ir en contra de nuestra militancia, no se nos escuchó”.

Fue durante la asamblea estatal del sábado, cuando con 53 votos en contra y 48 a favor, los consejeros decidieron no ir en alianzas con otros partidos políticos para las elecciones de 2021.

