Ingresa nuevo frente frío; traerá vientos de hasta 65 kilómetros por hora

La Coordinación Municipal de Protección Civil informa que, de acuerdo al pronóstico del clima del Servicios Meteorológico Nacional de la CONAGUA, este lunes 23 de noviembre ingresará un nuevo frente frío en la frontera norte del país, que favorecerá a un ambiente de frío a fresco por la mañana, así como vientos de hasta 65 kilómetros por hora.

Las temperaturas esperadas para mañana lunes son de 27 grados Centígrados como máxima y 12 como mínima, mientras que este domingo prevalecerá un ambiente cálido por la tarde con una temperatura máxima de 26 grados Centígrados.

Ante el ingreso de este nuevo frente frío se pide a la ciudadanía extremar precauciones y salir protegidos de casa, pues si bien el termómetro no descenderá considerablemente, es importante prever cualquier cambio en las condiciones del clima.

Sigue las recomendaciones de la autoridad y evita complicaciones por el frío:

– Evita corrientes de aire, cambios bruscos de temperatura y abrígate bien

– Toma bebidas calientes para mitigar el frío

– No salgas de casa a menos de que sea necesario

– No expongas a menores o personas mayores a bajas temperaturas

– Cubre adecuadamente tuberías de gas y agua

– Procura un lugar cálido para resguardar a tus mascotas

– Come frutas y verduras ricas en vitamina “C”

