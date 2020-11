“El Mencho” se vuelve TT luego de que Reuters informara que México y EU acordaron arresto de líder narco

Por Redacción / Sin Embargo

Estados Unidos tuvo bajo su custodia a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, hoy líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en 1994.

Nemesio Oseguera Cervantes, también conocido como “El Mencho”, se volvió tendencia en redes sociales después de que la agencia Reuters informara que el Gobierno de Estados Unidos retiró los cargos de narcotráfico y lavado de dinero contra el General Salvador Cienfuegos Zepeda, extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a cambio de que el Gobierno de México capture a un líder de la droga del más alto nivel y ligado al “trafico de grandes cantidades del opioide sintético fentanilo”.

La agencia de noticias con sede en Reino Unido citó a “una importante fuente mexicana”, sin revelar el nombre. Esa fuente expuso que el compromiso del Gobierno que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador fue “colaborar con Estados Unidos en la captación de un objetivo primordial”.

Reuters aclaró que no pudo detectar que líder del narcotráfico en México es el objetivo de canje por el General Cienfuegos Zepeda, y su fuente no le reveló el nombre para no arriesgar la investigación que estaría en curso.

“El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, encabezó las tendencias de Twitter porque los usuarios creen que podría tratarse de él.

De acuerdo con la lista de los ocho fugitivos más buscados por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), la mitad son mexicanos.

Se trata de Rafael Caro Quintero, quien fue líder del Cártel de Guadalajara; Ismael Zambada García, alias “El Mayo”, a quien se considera la cabeza del cártel de Sinaloa; Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, quien manda en el cártel Jalisco Nueva Generación, y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo de “El Chapo Guzmán” y quien integra también el cártel de Sinaloa.

La nota de Reuters, firmada por los periodistas Diego Oré, Frank Jack Daniel y Mark Hosenball, también consignó la opinión de Daniel Millán Valencia, quien es el director general de Comunicación Social de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y quien aseguró desconocer un acuerdo para canjear al General Cienfuegos, el militar mexicano de más alto nivel detenido en EU, por un capo de la droga.

El hoy jefe de uno de los grupos de narcotráfico más sanguinarios de México fue sentenciado en una corte federal del distrito norte de California por acusaciones de “conspiración para distribuir heroína”. Cumplió cárcel por unos tres años, pero luego quedó en libertad.

A los 25 años, Oseguera Cervantes fue arrestado en Sacramento. Junto él fue detenido su hermano Abraham. A ambos los acusaron de participar en una red criminal que distribuía heroína en esa región del norte de California, de acuerdo con un reporte de Univision en 2016.

