Se espera fin de semana soleado con temperaturas agradables

Los próximos tres días se esperan soleados para la capital del estado, según datos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, el clima será agradable y no rebasará los 28 grados Celsius, de acuerdo al pronóstico que emite el Servicio Meteorológico Nacional, sin embargo es necesario seguir las recomendaciones que publica la autoridad, debido a las noches y madrugadas frías que están presentando.

Para este viernes la temperatura máxima será de 27 grados y la mínima de 11; mientras que para sábado y domingo se espera una máxima de 28° C para ambos días y una mínima de 12 y 11 grados, respectivamente.

Joel Estrada Castillo, coordinador de la dependencia municipal, exhortó a los chihuahuenses a cuidarse para evitar enfermedades respiratorias relacionadas a la temporada de frío que ya inició, además de contagios por la actual pandemia COVID-19, evitando reuniones, lavándose las manos o utilizando gel de manera recurrente, usar cubrebocas de manera obligada y guardando la sana distancia.

Sigue las recomendaciones de la autoridad y evita complicaciones por el frío:

Evita cambios bruscos de temperatura y abrígate bien

Toma bebidas calientes para mitigar el frío

No salgas de casa, a menos de que sea necesario

No expongas a menores o personas mayores a bajas temperaturas

Procura un lugar cálido para resguardar a tus mascotas

Come frutas y verduras ricas en vitamina “C”

