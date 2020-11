Promueve Morena amparo colectivo vs medidas de Corral en pandemia

El diputado de Morena Gustavo De la Rosa Hickerson, y sus asesores jurídicos en los municipios de Chihuahua y Juárez, convocaron este jueves a adherirse de forma gratuita a un amparo contra la Ley que Regula el Uso Obligatorio de Cubrebocas en el estado de Chihuahua y las sanciones que contempla dicha legislación.

Gustavo De la Rosa expone que el gobernador Javier Corral y el Congreso local no tienen facultades de imponer sanciones punitivas en materia de salud, son facultades exclusivas del Congreso de la Unión de conformidad al artículo 73, y las facultades del gobierno estatal son instrumentar medidas de prevención y control en materia de salud, pero acotado, exclusivamente, a los criterios emitidos por la Ley General de Salud y la autoridad federal.

Los estados no tienen potestades legislativas, y la Ley federal no establece el uso obligatorio del cubrebocas, ni sanción punitiva aparejada de manera general e impersonal contra quienes no utilicen las mascarillas.

