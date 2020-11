Participa Maru Campos en conversatorio “La política con mirada de mujer”

Maru Campos Galván, alcaldesa de Chihuahua, participó en el conversatorio “La política con mirada de Mujer” organizado por el Colectivo Nacional 50+1, en el cual se habló de la igualdad sustantiva que se busca en los distintos cargos, la importancia de la inclusión de las mujeres y su derecho a ser votadas.

La Presidenta Municipal estuvo acompañada por ponentes expertas en materia de igualdad como la exmagistrada del TEJP, María Del Carmen Alanis Figueroa; la exlegisladora y activista por los derechos humanos, Angélica de la Peña Gómez; la presidenta nacional del Colectivo, María Elena Orantes; así como su secretaria técnica, Claudia Trujillo, quienes compartieron vía zoom su sentir respecto al tema de auge que es la paridad en cargos de representación popular.

Claudia Trujillo, secretaria técnica de 50+1, comentó que la ruta a seguir de la paridad es clara ahora que se abre hacia las gubernaturas, esto tras la aprobación del criterio de paridad de género por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) aplicable a los procesos electorales en el 2021, y en las que los partidos deben postular al menos a siete mujeres para competir por las gubernaturas, por ello la importancia de poner el tema en la mesa de debate.

La activista Angélica de la Peña, compartió que la paridad ha sido un tema de avance y retrocesos, pues hoy día aún se preponderan los prejuicios sobre las mujeres y su capacidad para asumir una responsabilidad de envergadura como una presidencia municipal, una gubernatura y una presidencia de la República.

Señaló que este foro contribuye a que todas las mujeres sean promotoras, activistas y salgan de la pasividad; “las mujeres tenemos derecho a estar en los espacios de poder, ya es un principio de constitucionalidad, no podemos detener este proceso que abrió el INE, no hay que darle vuelta de hoja, no pedimos menos… no pedimos más, queremos estar allí en las mismas condiciones de igualdad sustantiva”, sentenció Angélica de la Peña.

En su intervención la presidenta municipal Maru Campos, expuso que la forma de gobernar de las mujeres y dar resultados en la política pública se reconoce por las decisiones que toman; “el gran asunto de las mujeres es la gran decisión y determinación para acoger el dolor humano, haciendo viva la premisa de evitar el dolor evitable, haciendo frente a los problemas y teniendo claras las necesidades apremiantes de la población”, expresó.

Como ejemplos mencionó a las alcaldesas Adela San Román, de Acapulco; Celida López de Hermosillo, Sonora; Maki Ortiz de Reynosa, Tamaulipas; quienes han realizado un gran trabajo a pesar de las dificultades que se les presentan. Y por ello aplaudió este foro, que es un ejercicio de sororidad y de apoyo para muchas mujeres que desean avanzar en la agenda hacia un país democrático.

Al participar en este panel la abogada mexicana con una destacada trayectoria en materia constitucional y electoral, María del Carmen Alanís, apeló al principio de congruencia para quienes se oponen al acuerdo recientemente aprobado por el INE que sólo busca que la paridad se haga realidad, afirmando que; “México, todas y todos están listos para tener candidatas mujeres y candidatos hombres en igualdad de oportunidad y que el electorado decida quién es la mejor persona para gobernar”.

Finalmente, María Elena Orantes a nombre del Colectivo 50+1, indicó que este conversatorio es un llamado a las mujeres a atreverse y confiar en ellas mismas, reflexionando sobre la pandemia actual que orilló a todas y todos a enfrentarse a muchos roles inesperados, resaltando que en donde se enfrentó mejor la pandemia fue en países cuya directriz política tienen las mujeres, en México las mejores calificaciones de las y los alcaldes la tienen las mujeres y en la Cámara de Diputados la agenda a favor de las familias la hacen las mujeres.

