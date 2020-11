Promueve Maru recurso jurídico tras amenazas de Corral

La presidenta Municipal de Chihuahua María Eugenia Campos Galván, confirmó a este portal informativo que ha promovido un recurso legal, tras las amenazas del gobernador Javier Corral Jurado para “meterla a la cárcel”, por supuestamente haber recibido dinero del exgobernador César Duarte, por lo que la edil destacó tiene la conciencia tranquila solo busca tener acceso a esa investigación y se respete su derecho de persuasión de inocencia.

“Es correcto, lo consulté con mis abogados y me recomendaron era necesario promover un recurso legal, pero, es importante dejar claro que no es un amparo contra un arresto, sino la protección de la justicia federal para que se me permita acceder al expediente que se ha cita públicamente sobre una supuesta investigación y así, poderme defender de las calumnias, las falsas imputaciones que se han ventilado en donde insisten en los últimos cuatro años”, comentó.

Lo anterior, dijo es por que como se sabe ha sido amenazada por el mandatario estatal con investigaciones que siguen sin permitir su defensa y violando su presunción de inocencia lo cual es muy grave.

“Los chihuahuenses me conocen y saben que tengo la conciencia muy tranquila, pero estos recursos son necesarios para hacer valer mis derechos como los de cualquier otro mexicano”, aseveró.

Cabe destacar que, desde mediados del año en curso el gobernador Javier Corral dejó ver sus rivalidades con al edil capitalina, aclarando que no la recibe en privado, y que además, hay una investigación pendiente en relación a la llamada “nómina secreta”, de su antecesor Duarte Jáquez.

Al respecto, Campos Galván a denunciado públicamente haber sido amenazada de una manera injusta, además de ser víctima de violencia política.

