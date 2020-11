No, el enjuague bucal no te salvará del coronavirus.

Por Maggie Fox

Es tendencia en las redes sociales y genera emocionados informes en los medios: otro estudio muestra que un ingrediente que se encuentra en el enjuague bucal puede matar el coronavirus. En este caso, tan rápido como 30 segundos.

Pero es poco probable que el enjuague bucal sea una solución a la pandemia, o incluso al plan de protección personal de alguien.

Eso es porque muchas cosas pueden matar un virus por contacto, pero no detendrán la fuente del virus.

«Sí. Hay algunos datos, y no estoy diciendo que sean datos excelentes, que equis sustancia inactiva o inhibe la replicación del coronavirus», dijo a CNN el Dr. Graham Snyder, profesor asociado de la División de Enfermedades Infecciosas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh.

El alcohol, la clorhexidina, el peróxido de hidrógeno y una variedad de otros compuestos pueden matar los virus al contacto o poco tiempo después.

Pero ninguno de los estudios publicados recientemente en servidores de preimpresión muestra que puedan reducir el riesgo de contraer o transmitir el virus, señala Snyder.

Dentro del cuerpo humano, el virus se replica constantemente en el tracto respiratorio superior: en la nariz, los senos nasales, la garganta, los bronquios y los pulmones.

«Todavía está en la nariz, en el fluido de las cuerdas vocales y en las vías respiratorias de los pulmones», dijo el Dr. Donald Milton, que estudia la transmisión de virus en la Universidad de Maryland.

«Todos ellos, y especialmente las cuerdas vocales y las vías respiratorias pulmonares, son las principales fuentes del virus en el aire», dijo Milton a CNN.

«No puedes esterilizar tu boca»

«Cuando exhalamos, tosemos, estornudamos o lo que sea, el virus podría provenir de cualquiera de esos lugares», dijo Snyder.

Aunque usar un enjuague bucal o algún tipo de limpiador para la boca podría, en teoría, reducir la cantidad de virus o bacterias en la boca de una persona durante un período corto, no es posible esterilizar la boca humana y cualquier microbio volverá a crecer en un período de tiempo bastante corto.

«No puedes esterilizar tu boca. Nunca estará totalmente libre de patógenos», dijo Snyder.

«El uso de estos enjuagues bucales no detendrá sustancialmente el proceso de la enfermedad. El virus continuará replicándose».

«Lo mismo ocurre con la luz ultravioleta», señaló Snyder. Si bien la luz ultravioleta de cualquier fuente (el sol, una lámpara solar o muchos de los dispositivos anticoronavirus que llegan al mercado) puede matar el virus en las superficies, no puede ingresar al cuerpo humano y no puede evitar que más virus aterricen más tarde y no pueden evitar que alguien exhale más virus segundos después de haber sido disparados.

El enjuague bucal u otros desinfectantes también harán poco para proteger a alguien de la inhalación de virus, dijo la Dra. Leana Wen, médica de emergencia y profesora visitante de Política y Gestión de la Salud en la Facultad de Salud Pública de la Universidad George Washington.

¿Desinfectante de manos en la nariz?

«El virus puede ingresar a nuestro sistema respiratorio de dos maneras. Puede ingresar a través del contacto, por ejemplo, si uno toca el pomo de una puerta que acaba de tocar otra persona que tiene coronavirus, y luego se toca la nariz, la boca o los ojos», dijo Wen.

«También puede entrar por inhalación, cuando se respira el mismo aire que alguien que es contagioso. Lavarse la boca o la nariz no evitará que se inhale el virus. Pero usar una mascarilla sí lo hará, al igual que mantener una sana distancia física».

Wen dijo que recientemente tuvo que explicar por qué aplicar desinfectante de manos Purell en la nariz, algo que suena incómodo y peligroso además de inútil, no protegerá a nadie de la infección.

Es una teoría tan tenue que incluso Johnson & Johnson, fabricante del enjuague bucal Listerine, ha advertido explícitamente a los consumidores contra la idea.

«El enjuague bucal Listerine no ha sido probado contra ninguna cepa de coronavirus», dice la compañía en su sitio web.

«Solo algunas formulaciones de enjuague bucal Listerine contienen alcohol, y si este está presente, solo tiene alrededor del 20% de alcohol. El enjuague bucal Listerine no está diseñado para usarse, ni sería beneficioso como desinfectante para manos o superficies».

