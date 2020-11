Diputados piden apoyo para la industria restaurantera que se auxilian de plataformas digitales para brindar servicio

Solicita Congreso abastecimiento de agua suficiente para acequias en el municipio de Allende

Diputadas y diputados del Congreso de Chihuahua, exhortaron al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Comisión Nacional del Agua para que, en uso de sus facultades y atribuciones, implemente las medidas necesarias a fin de que exista abastecimiento de agua proporcional de los desagües de la presa que divide el agua entre dos acequias, ubicada en la comunidad de Talamantes, entre las personas usuarias productoras de la Cabecera Municipal de Allende.

El diputado Humberto Chávez Herrera, presidente de la Comisión del Agua, expuso que el municipio de Allende se encuentra enclavado en una zona en el sur del Estado, prácticamente es una meseta, a excepción de dos serranías que lo atraviesan de este a oeste. Hidrológicamente pertenece a la vertiente del Golfo de México.

La dependencia del vital líquido para dicho municipio, es grande, ya que al estar en una zona árida, las personas dedicadas a actividades agropecuarias, requieren en gran medida del agua para hacer producir sus tierras de cultivo y al ganado.

Agregó que según lo señalado en la iniciativa por la cual se hace el exhorto a la Federación, se afirmó que desde hace varios años se han presentados problemas entre las personas productoras agropecuarias, ya que uno de los desagües de la presa que divide el agua entre dos acequias ubicadas en la comunidad de Talamantes, está obstruid por usuarios del segundo de los desagües.

Dicha acción fue realizada con la finalidad de que todo el líquido vital se quedara para beneficio de una de las acequias, nutriendo solamente los huertos de los productores de las afueras de la localidad a la zona llamada “La Cordereña”, sin embargo, el resto de la población del Valle de Allende, se queda sin agua.

Según informó dentro de la iniciativa, ya se han realizado varias reuniones entre los involucrados y autoridades municipales, pero a la fecha no se ha logrado un acuerdo que dé fin al conflicto, por lo que es nuestra obligación como representantes populares, el velar por la convivencia armónica y pacífica de las personas habitantes del Estado, y en el caso que nos ocupa, hacer un llamado a la única autoridad que puede poner fin a la problemática en comento, es decir, a la Comisión Nacional del Agua; precisó el Legislador.

Por último, agregó que, uno de los grupos en conflicto ha amenazado con destruir la presa de la cual se abastecen de agua para sus huertas y tierras de cultivo, nogaleras, etcétera, por lo que es imperante intervenir en esta situación, a fin de evitar que la el problema escale a niveles incontrolables.

—–

Pide Congreso garantizar el acceso de agua a habitantes de las comunidades rurales

-Se lograría a través de reformar el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

El Poder Legislativo del Estado de Chihuahua envió iniciativa de decreto al Congreso de la Unión, con la finalidad de reformar el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de garantizar el derecho de acceso al agua a las personas que habitan en las comunidades rurales.

Asimismo, se exhortó al Ejecutivo Federal, para que por conducto de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), y demás instancias competentes, se dé cumplimiento con las disposiciones constitucionales de garantizar el libre uso y aprovechamiento del agua para salvaguardar el desarrollo y vida económica de las zonas rurales, en especial en el caso de los municipios de San Francisco de Conchos, Camargo, Meoqui, Delicias, Aldama, Ojinaga, y cualquier otro que se vea afectado por la decisión federal, en el entendido de que un derecho fundamental debe ser protegido.

Aunado a lo anterior, se exigió la búsqueda de medidas adecuadas, para salvaguardar el derecho fundamental de la libre disposición del agua a los municipios señalados, lo cual incluye no abrir las compuertas de la Presa La Boquilla, y cerrar las de las Presas Francisco I. Madero (Las Vírgenes) y la Luis L. León (Granero), a menos de que se haya garantizado previamente alguna alternativa viable y palpable, con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Así lo detalló el diputado Humberto Chávez Herrera, presidente de la Comisión del Agua, al exponer el dictamen ante el Pleno Legislativo que sesionó a través de acceso remoto.

Por lo que concierne a la iniciativa de Decreto enviada al Congreso de la Unión, refirió que con la propuesta de reforma constitucional al artículo 4º, toda persona tendrá derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

Para ello, el Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

Aunado a lo anterior, se garantizará este derecho, a todas las personas que habitan en las comunidades rurales, cuya principal actividad económica sea la del sector primario, y que requieran del uso del agua constante para su cultivo y mantenimiento.

—–

Diputados instan a diálogo para acuerdo sobre daños en el municipio de Cusihuiriachi

El Congreso del Estado de Chihuahua, exhortó al Ejecutivo Federal, para que por conducto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; y a la Coordinación Nacional de Protección Civil, a través del Centro Nacional de Prevención de Desastres, se realice una mesa de diálogo en conjunto con personal del ayuntamiento del municipio de Cusihuiriachi, a fin de que se llegue a un acuerdo con la empresa Día Bras Mexicana S.A. de C.V., debido a los daños que se han generado en la entrada del municipio, la carretera principal y el pozo de agua potable, presuntamente ocasionados por las actividades propias de la empresa.

El diputado Lorenzo Arturo Parga Amado, presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal y Fortalecimiento del Federalismo, señaló que la minería es un sector productivo de competencia federal, de acuerdo a lo estipulado en nuestra Carta Magna; tal es el caso de la empresa en cuestión, la cual es propiedad del grupo canadiense Sierra Metal Inc.

Agregó que según lo señalado en el cuerpo de la iniciativa presentada por el diputado Omar Bazán, debido a las actividades propias de la empresa, se han deteriorado las carreteras de ingreso, así como la entrada al Municipio, lo cual ha generado inconformidad de habitantes y turistas que visitan la zona.

De la misma manera, expuso que el pozo que suministraba el agua potable al municipio, colapsó lo que ocasionó falta del vital líquido a los pobladores, lo que trajo consecuencias y riesgos en la salud de las y los pobladores.

Es por lo anterior, que se solicita el apoyo a las instancias federales, para que de acuerdo a las atribuciones de cada dependencia, se lleve a cabo un diálogo entre las instancias mencionadas, a fin de llegar a un consenso benéfico para ambas partes.

—-

Insta Congreso al Ejecutivo Estatal se abran comercios en la Entidad

En Sesión Ordinaria realizada por acceso remoto, integrantes del Congreso de Chihuahua, exhortaron al Ejecutivo Estatal, para que considere a la brevedad la apertura segura de los establecimientos comerciales en el municipio de Hidalgo del Parral, con las medidas y lineamientos necesarios para evitar la propagación y contagio del virus COVID-19.

La iniciativa aprobada de manera urgente, fue presentada por el diputado de Movimiento Ciudadano, Lorenzo Arturo Parga Amado, quien refirió que un grupo de comerciantes y locatarios del municipio en mención, acudieron a solicitar su apoyo para que se plantee la posibilidad de adecuar algunas de las medidas del semáforo epidemiológico naranja al semáforo rojo (actualmente), y que de esta manera se tenga la oportunidad de comenzar con una reapertura de establecimientos comerciales.

“Ya tenemos la experiencia vivida en el semáforo naranja, en el cual los negocios podían laborar de manera segura y a su vez se mantuvo un control sobre el número de contagios. Es por este motivo que el día de hoy acudimos ante esta Soberanía a efecto de presentar iniciativa de acuerdo de urgente resolución a fin de solicitar al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, para que se permita la reapertura comercial segura de los establecimientos comerciales en el municipio de Hidalgo del Parral, con el compromiso tanto municipio como el sector comercial, de apegarse a los lineamientos que sean necesarios para garantizar un adecuado control y prevención del Covid-19”, finalizó el legislador.

Cabe mencionar que diputados y diputadas locales, solicitaron al iniciador de la propuesta suscribirles en la petición y extender el exhorto para que sean beneficiarios el resto de los comercios que hay en los diferentes municipios que conforman la Entidad; ello, de acuerdo y conforme a la situación de cada lugar.

——

Diputados piden apoyo para la industria restaurantera que se auxilian de plataformas digitales para brindar servicio

Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso de Chihuahua, aprobaron de manera urgente el exhorto presentado por el diputado del PAN, Jorge Soto, en el cual hacen un llamado al Poder Ejecutivo Estatal, para que la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, representantes de la industria restaurantera del Estado y las Empresas de Redes de Transporte, celebren reuniones para propiciar el establecimiento de condiciones proporcionales y equitativas sobre contraprestaciones derivado del servicio que las mismas prestan, respecto al alto cobro de comisiones o tarifas por el transporte de los alimentos de donde se preparan, hasta llegar al destino de consumo.

El iniciador señaló que, recientemente hubo la necesidad de regresar a rojo el semáforo de riesgo epidemiológico en la Entidad, esto debido al alto índice de contagios y al aumento en la ocupación hospitalaria; situación que a su vez propició que el titular del Poder Ejecutivo del Estado, Javier Corral Jurado, emitiera un nuevo acuerdo, que entre otras restricciones, limita la movilidad de las personas, y ordena el cierre y la suspensión de todas las actividades y establecimientos en la Entidad, durante cierto horario, salvo, entre otras actividades, de restaurantes, los cuales pueden expender únicamente con servicio a domicilio, así como servicios de plataformas digitales que transiten para este fin.

Dado a ello, los restauranteros han aprovechado en su favor el uso de plataformas digitales de empresas de redes de transporte para brindar el servicio a sus clientes, a fin de que hagan pedidos de alimentos preparados y que dichas empresas se dediquen a prestar el servicios de transporte de lo solicitado, entre el lugar donde se preparan los alimentos y el destino final donde serán consumidos.

Ahora bien, continuó el Legislador, con la presencia de la pandemia el uso de redes de transporte que manejan las empresas a través plataformas digitales para facilitar las compras de alimentos y su transporte, ha aumentado significativamente, lo que se suele denominar economía colaborativa, sin embargo el cobro de la comisión o tarifa de las empresas de transporte llega a significar hasta un 30 por ciento del costo de los alimentos que trasladan.

En este sentido, dijo que esto disminuye a su mínima expresión la ganancia del sector restaurantero y obligándolo a aumentar el precio de los alimentos, lo cual no los hace competitivos atendiendo a la misma situación económica provocada por la presencia de la pandemia, situación que pone en riesgo cientos o miles de empleos en el Estado.

Es por ello, que se hace un atento y respetuoso llamado a las autoridades estatales y representantes del sector privado antes mencionado, a efecto de que celebren reuniones con el objetivo de propiciar las contraprestaciones de servicio en condiciones proporcionales y equitativas, que sean benéficas para ambas partes, culminó el Legislador.

