Un presupuesto federal irresponsable y centralista para el 2021: PAN

El Partido Acción Nacional señaló los abusos con el que el ejecutivo federal ejercerá el presupuesto del 2021, restando recursos a estados y municipios para controlar al antojo del presidente de la república el dinero que es de todos los mexicanos. Chihuahua dejará de recibir el año próximo más de 5 mil millones de pesos en comparación con 2020.

¿Dónde está el dinero de Chihuahua? cuestionaron los legisladores del PAN Ángeles Gutiérrez, Patricia Terrazas, Mario Mata, Miguel Riggs y Gustavo Madero quienes explicaron ante los medios de comunicación, las áreas que se verán más afectadas por la disminución del presupuesto.

Para Tren Maya, Dos Bocas y Santa Lucía 102 mil 653 MDP. En Chihuahua cero pesos para Carreteras

La diputada federal Ángeles Gutiérrez señaló el gasto que el gobierno federal hará en las obras faraónicas del presidente, La refinería de 2 Bocas, el Tren Maya y el Aeropuerto de Santa Lucía donde se gastarán 102 mil 653 millones de pesos.

Estas obras carecen de factibilidad económica, social y ambiental -dijo- además de señalar que ahora los esfuerzos de los gobiernos deben enfocarse al tema de salud.

Agregó que también fueron retirados 1 mil 175 millones de pesos que se llevan de subsidios en organismos descentralizados. Ello afecta gravemente en proyectos de educación, cultura, desarrollo económico, agricultura y ganadería.

“Un presupuesto irresponsable y centralista” señaló Ángeles Gutierrez

Presupuesto que deja en crisis al sector rural para el 2021

Chihuahua se verá severamente afectado por la falta de inversión al campo y por las condiciones climatológicas adversas que hemos enfrentado. La condición de sequía con la que cuenta nuestro estado en las últimas temporadas no ha sido suficiente para que el gobierno federal tenga la voluntad de destinar recursos para el rescate a la agricultura y ganadería.

El diputado federal Mario Mata, indicó que se están pidiendo por lo menos 50 millones de pesos para apoyar a 12 municipios de la zona serrana que fueron afectados por la sequía ya que hubo pérdidas en el cultivo de maíz y frijol principalmente.

Además en el sector ganadero está impactando la falta de pastizal y agua, por ello se piden 100 millones de pesos para conservar el hato ganadero además de apoyos para programas temporales.

“Lo único que viene en el PEF 2021 es sanidad en el sector agropecuario y eso viene reducido también pedimos que reconozca un adeudo de más de 500 millones de pesos del programa de ingresos de ASERCA que se les pague porque no han llegado los recursos. El campo es el único sector que estaba creciendo antes de la pandemia y no debe dejarse en desamparo” señaló.

Ante mentiras, reta Miguel Riggs a diputados Morenistas a debatir presupuesto para Chihuahua

El diputado Miguel Riggs señaló a los legisladores de MORENA por no defender el presupuesto y estar sujetos a intereses partidistas, antes de representar dignamente a los ciudadanos chihuahuenses.

“Los diputados que votaron a favor mandan un mensaje de cobardía y sometimiento a los caprichos del presidente, (…) es una vergüenza el que salgan los diputados de Morena y digan que no es cierto que se redujo el presupuesto los reto a debatirlo, debatamos y evidenciemos lo mentirosos, lo cobardes y lo burdo que han sido con los ciudadanos de Chihuahua” señaló Riggs Baeza

Agregó que para el próximo año vienen problemas de seguridad alimentaria derivado de la falta de apoyos al sector primario

