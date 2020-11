La actual Miss México revela que fue víctima de violencia por parte de Lupita Jones

EONLINE

Sofía Aragón, quien actualmente aún posee la corona de Miss México, hizo fuertes acusaciones contra Mexicana Universal y su directora.

A través de Instagram, la modelo de 26 años dijo que hasta ahora no había hablado porque no le gustan los conflictos y su madre la enseñó a ser “amable”.

Sofía apunta a que no recibió apoyo por parte de la organización de su país y quien fuera Miss Universo 1991.

Pero sus declaraciones más controversiales tiene que ver haber sufrido violencia…

“De la violencia simbólica más fuerte que viví fue durante mi preparación. Y la verdad es que creo que ya era tiempo de levantar la voz, y sé que muchas reinas se van a unir porque no soy la primera, no seré la última, y la verdad es que estoy intentando hacerlo como lo más sutil posible. Yo no quería hablar al respecto, no me atrevía, pero ustedes me lo preguntaron”.

A diferencia de las anteriores reinas, Sofía asegura que en su caso decidieron no darle apoyo económico.

