Una nueva polémica: al rey Juan Carlos le suministraban hormonas femeninas

Eduardo Gutiérrez Segura

Corinna zu Sayn-Wittgenstein hizo esta revelación al ex inspector de policía José Manuel Villarejo, en una charla que fue grabada, y reveló quiénes hacen que el emérito consuma estos medicamentos.

Cuando parecía que ya nada más podía sorprender de las revelaciones que hiciera Corinna zu Sayn-Wittgenstein, la empresaria alemana se superó e hizo una escandalosa afirmación acerca del rey emérito, Juan Carlos I, al ex inspector de policía José Manuel Villarejo, que hoy está en la cárcel.

Corinna le dijo a Villarejo que el entorno cercano a Juan Carlos se encargó de suministrarle hormonas femeninas, con un sólo propósito: anular su libido y tenerlo controlado. La alemana no denunció a ningún nombre en particular que le hace tomar estos medicamentos al emérito.

Le han puesto un montón de hormonas femeninas para quitarle la fuerza. Para quitarle testosterona y todo eso. Le han quitado todo, ni podía estar con una mujer ni nada (…) Y claro, se ha puesto en una depresión horrible, y después, pues mejor, mejor manipular la persona Corinna zu Sayn-Wittgenstein

En las charlas entre la empresaria y José Manuel el tema recurrente son los presuntos movimientos que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) hacía en su contra. En el encuentro, Zu Sayn-Wittgenstein también reveló que desde el 2011 se le aplican al rey una cantidad excesiva de somníferos, tras la operación de un tumor.

Aquel año, Juan Carlos I aún era jefe de Estado y se mantuvo así hasta su abdicación en 2014. A quien sí responsabilizó Corinna de luchar férreamente para que su relación con el rey emérito se terminara fue a Félix Sanz Roldán, exdirector del CNI, que según la alemana quiso evitar que ella y el papá de Felipe VI se fueran juntos tras la abdicación.

Además Zu Sayn-Wittgenstein platicó acerca de su fortuna en Suiza. La transcripción del encuentro está disponible en un informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, en donde se cita que la alemana y Villarejo se vieron en 2016, pero no especifica ni el día ni el mes.

El documento le fue entregado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, quien la utilizó en la investigación del caso en contra Villarejo; lo que se trataba de saber era si el ex policía había sido contratado por la socialite para espiar a una de sus empleadas que estaba segura compartía información con el CNI.

Corinna zu Sayn-Wittgenstein Attends Opening Of The Met Breuer In New York City

La reunión entre Corinna y José Manuel fue en Londres, donde ella vive y además del escabroso tema de los medicamentos que le dan al rey emérito (analizados en Francia) su entorno cercano, incluidos sus amigos los hermanos Fajul; ella da su opinión respecto a todo lo que vive Juan Carlos: “No lo merece. Es… una falta de respeto, de humanidad”.

En otra parte de la conversación, Zu Sayn-Wittgenstein admite en qué punto tomó la decisión de alejarse del rey emérito, luego de que los dos estuvieran en el ojo del huracán: “Ha llegado un momento que han hecho juegos tan sucios que yo tenía que salir del juego porque yo no controlaba nada”.

