Familia de víctima de Maleck: “Quedarás marcado de por vida como asesino”

CASO MALECK

Madre de María Fernanda Peña asegura que se “repartieron millones” para pasarse la justicia “por el arco del triunfo” en el caso de doble.

Joao Maleck recibió una sentencia de tres años, ocho meses y 15 de días de prisión por la muerte de María Fernanda Peña y Alejandro Castro, en un incidente automovilístico el pasado 23 de junio. Pero dicha condena le permitió alcanzar el beneficio de la libertad, mediante la reparación del daño, que fue establecida en tres millones de pesos. La decisión generó indignación y este domingo, rompió el silencio la familia de la fallecida.

A través de un comunicado, la señora Martha Álvarez-Ugena Pedrós manifestó su enojo por el actuar de las autoridades. Le dijo a Maleck que quedará marcado de por vida como un asesino. Aseguró que debieron repartirse “millones” para llegar a esta decisión. Consideró que la ley se la pasaron “por el arco del triunfo”. Y aseguró que cualquier club que le contrate, tendría muy poca ética.

“Que esto no se olvide nunca. Hija: lo dejaron libre. Te mataron otra vez mi niña Fernanda. Y a tu tía y a mí también. Nos volvieron a escupir en la cara. Se volvieron a burlar de nuestro dolor. Esto es una burla, una humillación, una injusticia enorme, una asquerosa corrupción”, explicó al principio de un mensaje de dos cuartillas emitido este domingo.

“¿Joao Maleck habiéndote comprobado con peritos especializados que los mataste por conducir tu auto deportivo con más de 193 mg/ alcohol en la sangre y una velocidad por encima de 188 kilómetros por hora no es suficiente? Quedarás marcado de por vida como un asesino. ¿Vas a seguir jugando a la pelotita como si nada hubiera pasado? De no creerse. Me cuesta trabajo pensar que cualquier club del futbol mexicano o extranjero tenga la poca ética de contratar a un asesino, como lo es Junior Joao Maleck Robles habiéndosele declarado formalmente culpable de haberles quitado la vida a dos personas inocentes con dos agravantes comprobadas en su contra, confirmando así culpable por homicidio agravado”, continuó la carta.

“Siempre hablamos con la verdad, sin engaños ni mentiras. ¿Cuánto repartieron para darle la libertad? No descansamos ni un minuto, luchamos solas por justicia durante todo este tiempo desde que te mataron, hija, con miles de obstáculos que nos ponía todo el sistema judicial. Nunca pensamos en venganza. Nunca le pusimos precio a tu vida. Fui clara en este punto desde un principio. Nunca me he vendido ni me venderé jamás, tengo mi consciencia completamente en paz, sabiendo que siempre tratamos de hacer las cosas por la vía legal y hablando siempre con la verdad”, señaló Martha Álvarez-Ugena.

“Hija, siempre te difamaron de la manera más asquerosa, cobarde y ruin. Ya ahondaremos en el próximo comunicado sobre este punto y cómo procederemos contra quienes resulten responsables. Muchas veces, tu tía y yo estuvimos a punto de tirar la toalla, pero el inmenso amor por ti nos ponía de pie, aun con el desmedido dolor por tu muerte que nos consumía por dentro. El pasado viernes 23 de octubre, Maleck fue declarado culpable por homicidio agravado. Ya habíamos conseguido lo más difícil, acreditar el exceso de alcohol y velocidad, que siempre existieron”, recordó.

“Dos agravantes que no lo dejarían salir libre. ¿Entonces qué? Que alguien me explique cómo el caso en una semana dio un giro. ¿Qué pasó en la audiencia del 30 de octubre? ¿A quién le llegaron al precio? Lo que sí es que los tres jueces, José Luis Álvarez Pulido, Felipe de Jesús Rivera y María Eréndira Mercado Alcántara incurrieron en constantes anomalías para dictar tan insultante veredicto y se pasaron las leyes por el arco del triunfo. ¿Se repartieron millones entre quién o quiénes? Sabemos que las influencias en este caso pesaron desde un principio”, sentenció la madre de la víctima.

“Es indignante y es una vergüenza absoluta. Una tremenda injusticia. Resulta que si acosas a alguien mediáticamente te quedas en la cárcel por seis años. Y matar a dos jóvenes con todo un futuro hermoso por delante ya declarándolo culpable por homicidio agravado y con dinero le permiten salir libre. Ridículo. Nos mantuvieron calladitas todo este tiempo, pero ya basta. Esto es solo el comienzo de lo mucho que tengo por contar”, concluyó Martha Álvarez-Ugena.

La defensa de Joao Maleck se encuentra en el trámite con la aseguradora que dispondrá de los tres millones de pesos que se presentarán para cubrir el daño, según la sentencia recibida. En cuanto se acredite el pago, el futbolista estaría en condiciones de salir del Penal de Puente Grande. Se espera que esto pueda ocurrir en los próximos días.

