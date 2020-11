Continuarán días templados con noches y madrugadas frescas esta semana

La temperatura máxima será de 29 grados para el viernes

Días templados y mayormente soleados, pero con noches y madrugadas frescas es lo que la Coordinación Municipal de Protección Civil espera para esta semana, de acuerdo al pronóstico que emite el Servicio Meteorológico Nacional de CONAGUA, por lo cual es importante tomar las precauciones necesarias para evitar enfermedades respiratorias.

Lunes y martes alcanzarán una temperatura máxima de 25 grados centígrados y una mínima de 10 y 12° C, respectivamente; para el miércoles se espera una máxima de 26 y mínima de 10 grados; para el jueves el termómetro llegará a los 27 y descenderá a los 10 grados Celsius; en tanto el viernes será el día más caluroso con 29 grados como máxima y 12 como mínima.

Joel Estrada Castillo, titular de la dependencia municipal hizo un exhorto a los chihuahuenses para que continúen acatando las recomendaciones que constantemente emite la dependencia a su cargo para prevenir problemas de salud propios de la temporada de frío, aunado a aquellas que emiten las autoridades de salud referente al COVID-19, a fin de evitar incremento en las propagaciones del letal virus.

Sigue estas recomendaciones y evita complicaciones por el frío:

Evita cambios bruscos de temperatura y abrígate bien

Toma bebidas calientes para mitigar el frío

No salgas de casa, a menos de que sea necesario

No expongas a menores o personas mayores a bajas temperaturas

Cubre adecuadamente tuberías de gas y agua

Procura un lugar cálido para resguardar a tus mascotas

Come frutas y verduras ricas en vitamina “C”

