¿Redactarán los “mismos de siempre” la nueva Constitución en Chile?

DW actualidad

Los cupos para los delegados constituyentes que elaborarán la Carta Fundamental están concentrados en los cuestionados partidos políticos. Los independientes ponen sus esperanzas en participar con listas propias.

El 15 de noviembre de 2019, a casi un mes del inicio del estallido social, los partidos políticos de Chile llegaron al Acuerdo por la Paz Social y Nueva Constitución, el cual sentó las bases del plebiscito sobre la redacción de una nueva Carta Magna, que se realizó el pasado 25 de octubre. El resultado del referéndum fue claro: casi el 80% de los chilenos votó a favor de una nueva Constitución y eligió un órgano de Convención Constituyente, que será integrado por 155 delegados, que tendrán la tarea de elaborar una nueva Carta Fundamental.

A pesar de la claridad en el plebiscito, la selección de los representantes constituyentes sigue generando dudas. Muchos creen que cualquier persona puede ser candidata a delegado constituyente. Pero en realidad son los partidos políticos los que elegirán a esos candidatos, a no ser que se conforme una lista con figuras no afiliadas a ellos.

La encuesta de Ipsos-Espacio Público reveló que un 64% de los chilenos prefiere votar por una persona que no milite en algún partido político. En tanto, el sondeo de Tú Influyes estima que “el 81% votará por candidatos independientes o del mundo social, ajenos a partidos políticos”.

¿Cómo se postula sin partido político?

Los independientes tienen tres opciones: pactar cupos en las listas de los partidos políticos, conformar una lista de independientes, o presentar una candidatura de forma individual, lo que implica recolectar un gran número de firmas y presentarlas ante un notario. El Gobierno dio prioridad de discusión inmediata al proyecto que busca “nivelar la cancha” para independientes, mientras el Congreso debate una reducción en la cantidad de firmas requeridas para presentar una candidatura de este tipo.

“Hay un vacío en la institucionalidad chilena, porque no reconoce la posibilidad de que los independientes formen listas de independientes, que sería una manera de darles una identidad. Se necesita aprobar la reforma legal que está en el Congreso y que no es del agrado de los partidos políticos, ni del Gobierno, ni de la oposición. Se ha perdido un tiempo valioso, y cada día que pasa hay menos probabilidades de llegar a acuerdos”, explicó a DW Alejandro Guillier, senador independiente, excandidato presidencial y uno de los que propuso el proyecto.

Por su parte, los partidos políticos negocian los cupos de sus listas con “rostros”, intelectuales o gente afín. Sin embargo, hay dirigentes sociales y activistas que quieren participar del proceso, pero no están afiliados a un partido político, ni tampoco están dispuestos a aceptar las condiciones de los partidos políticos para ocupar esas plazas.

Claudio Fuentes, politólogo y académico de la Universidad Diego Portales, no cree que los independientes que ocupen los cupos de los partidos políticos se vean coartados por condiciones que estos impongan, porque a priori concordarían con sus postulados.

“Cuando uno se acerca a un partido tiene que tener cierto nivel de proximidad ideológica con ese partido. Hay una familiaridad que te lleva como independiente a vincularte con un partido. Los partidos van a elegir a personas que sean afines a sus planteamientos, van a desarrollar un programa, y, por lo tanto, el que vaya en esa lista va a tener que adscribirse a ciertas visiones básicas que el partido quiere promover”, afirmó a DW.

El senador Guillier difiere: “Estamos en un escenario muy complejo y no se ve una voluntad sincera de los partidos de aprobar que los independientes tengan autonomía. Los partidos están empezando a abrir sus cupos a independientes, pero son ellos los que seleccionan, ellos ponen las reglas del juego y eso hace que muchos independientes no quieran inscribirse a la lista de los partidos, y estén a la espera de que llegue una ley que aún no se discute”.

El temor a los “mismos de siempre”

Muchos chilenos, entre ellos los jóvenes, desconfían de los partidos políticos y no se sienten representados por ellos. La cercanía de los partidos con candidatos independientes genera ciertas sospechas y temores de que sean los “mismos de siempre” quienes definan los contenidos de una nueva Constitución.

“Creo que sería muy grave y triste que el 11 de abril la gente prefiriera no salir a votar porque los candidatos que se les están proponiendo son las personas que vienen de partidos políticos, y que preferirían que hubieran voces independientes en la convención”, dijo al medio chileno La Tercera Andrea Repetto, vocera del movimiento Independientes No Neutrales, que busca presentar candidaturas de independientes en la Convención Constituyente.

En tanto, Claudio Fuentes señaló a DW que “la opinión pública está castigando a los partidos, pero si estos llevan militantes que son ‘más de lo mismo’ obviamente la ciudadanía no los va a votar. Si los partidos llevan gente más atractiva y con más diversidad, va a haber mayor acercamiento hacia estas elecciones”.

“Si al final llegan los ‘mismos de siempre’, va a haber una gran decepción en la gente y una desafección con el proceso constituyente. Esto puede hacer peligrar el mecanismo acordado por la élite política para tratar de dar una conducción al enorme malestar que hay en Chile”, manifestó, por su parte, Guillier.

Los candidatos independientes y los partidos políticos tienen hasta el 11 de enero de 2021 para presentar sus candidaturas. La votación de los delegados constituyentes se realizará el domingo 11 de abril de 2021.

Comentarios