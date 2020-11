Raúl Jiménez, el mejor goleador y asistidor del Tri en la era Martino

as.com

Además de ser el jugador con más goles en este proceso, el atacante del Wolverhampthon también es el que más pases para gol ha dado.

Raúl Jiménez buscará cerrar el 2020 no solo como el mejor goleador de la Selección Nacional en la era de Gerardo Martino, sino también como el mejor asistidor.

Jiménez suma nueve goles con la casaca nacional desde que Martino asumió como director técnico, pero también se ha convertido en engranaje fundamental del ataque mexicano como pasador al llevar ocho asistencias en el mismo lapso.

El primer gol de Jiménez con El Tata en el banquillo fue, precisamente, en el partido debut del argentino con el Tri, el 22 de marzo de 2019, con triunfo de 3-1 sobre Chile.

El noveno tanto del atacante del Wolverhampthon fue el mes pasado, vía penal, en el triunfo de 1-0 sobre Holanda.

Pero además de su poder goleador, Raúl ha destacado por sus pares para gol, algo que Martino no pasó por alto y reconoció después de las dos asistencias que realizara el atacante en los goles de México frente a Argelia.

“No es relevante que no haga goles, cuando participa como hoy lo hace con dos asistencias y sacando oficio de media punta, el aporte es indispensable, no pudo hacer un gol pero la verdad no me preocupa en cuanto el equipo llegue a zona y convierta con su participación”, señaló aquella vez el seleccionador nacional sobre el trabajo de Jiménez.

Además de esas dos asistencias frente a Argelia, Raúl puso pase de gol en los partidos contra Cuba, Canadá, Martínica, Estados Unidos, Panamá y Bermudas para un total de ocho en lo que va de la era Martino.

