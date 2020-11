Ley de uso obligatorio de cubrebocas era necesaria: diputada

Luego que diputados de Morena señalarán que la ley del uso obligatorio de cubrebocas era una iniciativa injusta para la población por incluir multas y horas de arresto, la diputada presidenta del Congreso Local, Blanca Gámez, refirió que al ser un tema de salud pública la que hoy se vive a nivel mundial, sí era necesaria.

Fue la tarde de ayer cuando, con 22 votos a favor se aprobó una multa de 434 pesos como máximo para ciudadanos y mil 303 pesos para empresas, así como hasta doce horas de arresto, por lo que una vez publicada en el periódico oficial, las autoridades tendrán diez días para difundir la nueva ley y que los ciudadanos no se sorprendan si llegarán a infringirla.

“Creo que lo que nos llevó como diputados a aprobarla es que a pesar de la difusión de la necesidad de uso de cubrebocas y sana distancia muchas personas no han atendido estas medidas preventivas, y creo que es lamentable el llegar a una ley pero es una alternativa y la situación lo amerita, hay que bajar los contagios a la brevedad, y sobre todo cuidar la salud de todos”, comentó.

La legisladora, refirió que, la ley se aprobó con un elemento que sus colegas ponían en la mesa, es decir con campañas de concientización algo que si bien ya existe desde el inicio de la pandemia, desafortunadamente un sector de la población no la ha acatado en su totalidad, por ello, una vez sea vigente la ley, habrá un periodo necesario para seguir con la difusión de la misma, con sus sanciones para que puedan darle cumplimiento.

En relación a que algunos diputados acusaron al grupo parlamentario del PAN por aprobar de inmediato iniciativas enviadas por el gobernador Javier Corral, cuando hay pendientes en tema de violencia, suicidios y el presupuesto, Gámez reiteró que nada tiene que ver con el mandatario estatal, y lamentablemente, el tema de salud ha sido politizado, cuando en realidad debería llamarlos a la responsabilidad social y empatía.

“Algunos diputados lo han politizado, pero no hay que perder el punto primordial aquí, que es la salud, esta medida ya era algo necesario debido a la situación que enfrentamos, cuando empezó la situación se veía lejano que personas de nuestro circulo social se contagiaran, y hoy ya son una realidad, no solo en contagios lamentamos también algunas muertes, no sé como pueden decir que no era necesaria”, agregó.

Finalmente la legisladora exhortó a la población para hacer cumplir la ley de uso obligatorio de cubrebocas con el fin de cuidar su salud y la de sus seres queridos, pues a final de cuentas ninguna autoridad deberá multarlos o detenerlos si todos cumplen.

