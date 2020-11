Cuando un jugador no sirve, lo pisan y lo tiran: Gonzalo Higuaín

Editorial Mediotiempo

Gonzalo Higuaín llegó este verano al Inter Miami, luego de que ya no entrara en planes de Andrea Pirlo en la Juventus, un movimiento que explicó al comparar la carrera de un jugador con una botella de refresco.

“Yo pienso que el jugador es como una botella de refresco, se van sirviendo y cuando se termina, lo aplastan, lo pisan y lo tiran. Yo lo veo así, cuando no servimos más, somos descartables y eso duele pero yo lo entendí y lo sufrí menos”, dijo en una charla con Fernando Palomo de ESPN.

El Pipita comentó que en general al futbolista lo exprimen lo más que puedan en el futbol de élite y por ello decidió dejar Europa para emigrar a Estados Unidos, ya que necesitaba bajar la presión mediática que había sobre él y ahora disputará los playoffs en la MLS.

“No, no hablo de mí, hablo en general. Te exprimen a morir y por eso me quería salir de esa burbuja. Acá apenas voy empezando pero es un cambio muy grande, de liga y de exposición mediática, pero me gusta”, añadió.

