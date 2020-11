Hay otros temas que analizar en congreso más allá de iniciativas del gobernador: Morena

Diputados por Morena señalaron en rueda de prensa virtual que, están en desacuerdo de que el estado imponga multas por no usar cubrebocas, cuando el gobernador Javier Corral no entrega insumos a los hospitales, “se la pasa de viaje y los nosocomios no tienen espacio para pacientes COVID”, por lo que consideraron se pierde el tiempo analizando sus iniciativas en el Congreso cuando hay otros temas pendientes que votar.

“Iniciativas como prevenir el suicidio, el presupuesto 2021, erradicar la violencia contra la mujer, son iniciativas que urge analizar desde hace meses, pero llegan las del gobernador y son de paso inmediato, cuando él no atiende al sector salud, ni explica porque no ha aplicado los recursos para enfrentar la pandemia, Corral es algo frívolo”, refirió Gustavo de la Rosa Hickerson.

Miguel Colunga, reiteró que están de acuerdo en el uso de cubrebocas pero no en imponer más gastos para la población por lo que interpondrán un amparo debido a que la ley aprobada por los diputados del PAN es inconstitucional.

La diputada Janet Francis Mendoza Berber manifestó que Morena propuso campañas de concientización en los centros de trabajo donde se impartieran pláticas o proyección de audiovisuales sobre el uso de cubrebocas para que los ciudadanos concientizarán sobre el uso del cubrebocas, más allá de campañas con carteles pegados en las paredes cuyos resultados ya hemos visto.

La legisladora dijo que la comisión también rechazó eliminar los arrestos ya que estos provocan aglomeraciones y la posibilidad de contagio aumenta y se expone a la sociedad a una violación de derechos humanos por parte de las autoridades sancionadoras que además no queda clara en la iniciativa de ley quiénes serán los responsables directos de ejercer el castigo.

