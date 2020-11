Exige Congreso informe sobre la situación de pago del personal de salud

Integrantes del Congreso de Chihuahua, exhortaron al Ejecutivo Estatal para que a través de las Secretarías de Hacienda y de Salud, se informe sobre la situación que guarda el pago del personal de salud, referente a los bonos que se otorgarían, así como lo relacionado con la homologación salarial de los trabajadores del Instituto Chihuahuense de Salud, Pensiones Civiles del Estado y Secretaría de Salud, que hacen frente a esta pandemia.

El exhorto fue presentado por el diputado René Frías Bencomo del Partido Nueva Alianza, mismo que se aprobó de manera urgente, dado a la situación actual por la que está pasando el sector salud, en donde, de acuerdo a lo expuesto por el Legislador, muchos profesionales de la salud se enfrentan a esta crisis sanitaria en unas condiciones sub óptimas y se han convertido en uno de los sectores más vulnerables.

Refirió que, los casos de infectados en esta área van en aumento, y aunque son conscientes del riesgo que corren, se levantan cada día sabiendo que son la última barrera ante la pandemia, la última esperanza de miles de pacientes. Trabajan infatigablemente durante larguísimas jornadas y cada día llegan a sus casas con sensación de agotamiento, irritación e impotencia. Cada noche se acuestan intuyendo que el día siguiente será aún peor.

Dentro de las acciones presentadas por el Gobierno del Estado, en reconocimiento a la labor de quienes están en primera línea atendiendo a las y los pacientes contagiados por COVID-19, se anunció la creación del Programa “Héroes de la Salud”, en el cual se daría un incremento del 30 por ciento al sueldo base del personal en mención, una especie de bono, el cual tendría vigencia durante toda la emergencia sanitaria; aunado a ello, se anunció la decisión de homologar el sueldo base de todos los trabajadores de contrato de los servicios de salud, con el personal base de la misma Institución.

“Sin embargo, resulta que al día de hoy, en diversos medios de comunicación y en redes sociales, existen declaraciones por parte de algunos médicos y enfermeras, quienes manifiestan que Gobierno del Estado ha incumplido con dicho bono y que éste ha dejado de entregarse, también denuncias que sus sueldos no han sido homologados y que inclusive hay quienes laboran sin uno”, señaló Frías Bencomo.

El presupuesto de egresos para el presente ejercicio fue reorientado con la finalidad de hacerle frente a esta crisis sanitaria, dicha reorientación es la suma de esfuerzos de los Poderes del Estado ante estas circunstancias, pero a la fecha hay incertidumbre al interior del Sector Salud, del porqué no están percibiendo lo que les corresponde en cuanto a remuneración salarial; por ello es que considero necesario que las autoridades Estatales informen al respecto, al Congreso del Estado, finalizó el Legislador.

