Diputados de MORENA votaron contra Chihuahua; señala PAN castigo de la federación

Chihuahua fue castigado por la federación con una reducción presupuestal cercana a los 5 mil millones de pesos entre aportaciones directas y la desaparición de fondos, justo en tiempos donde los Estados y Municipios deben ser fortalecidos y los recursos resultan necesarios en la situación de crisis que se avecina a consecuencia de los efectos colaterales que ha dejado la pandemia.

En comparación con 2020, Chihuahua dejará de percibir 2 mil 617.1 MDP en aportaciones federales, y el resto en recursos que llegaban vía fondos o fideicomisos.

El ya aprobado Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, está caracterizado por no responder a una estrategia para el combate a la pandemia en materia de salud y sus consecuencias en el rubro de desarrollo económico, pero sí una inyección de recursos para obras faraónicas del presidente como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía por 102 mil 653 MDP.

La dirigente del PAN en Chihuahua Rocío Reza Gallegos, cuestionó la reducción para nuestro estado y la opacidad que existe con la asignación de los recursos de los fideicomisos que desaparecieron y los 33 mil millones de pesos del Fondo de Protección de Gastos Catastróficos del cual se desconoce su paradero, además señaló a los diputados chihuahuenses de MORENA que levantaron la mano en contra de sus representados.

“Es muy grave la reducción que tenemos, nuestros diputados votaron en contra del PEF 2021 porque claramente es perjudicial para nosotros, siguen malgastando en proyectos y programas clientelares, y se les olvidó que necesitamos recursos para salud, lo más esencial que demanda un ciudadano de sus gobernantes; a los chihuahuenses no se nos va a olvidar éste maltrato, debemos señalar a los legisladores de MORENA que no han movido ni un dedo para defender a Chihuahua y al contrario, alzaron una mano completa para perjudicarle porque para ellos es más importante su partido, que los ciudadanos a los que representan.” Señaló Reza Gallegos.

Los diputados del PAN Mario Mata, Patricia Terrazas, Miguel Riggs, Ángeles Gutiérrez votaron contra el proyecto, tal como habían anunciado por encontrar irregularidades y gastos ridículos en lo que llamaron un presupuesto mal orientado.

Los diputados de MORENA, Sebastián Aguilera Brenes, Ulises García Soto, Juan Carlos Loera, María Esther Mejía Cruz, Efraín Rocha Vega y Teresita de Jesús Vargas Meraz, aceptaron sin ninguna observación esta reducción de recursos para Chihuahua.

El gobierno federal y los legisladores de MORENA desvarían y no gastan bien el dinero de los mexicanos.

• En materia de salud, el PEF 2021 no garantiza partidas para adquirir posibles vacunas contra COVID 19.

• No existe etiquetación para temas de salud de los 33 mil millones que el Ejecutivo Federal disminuye del Fondo de Protección de Gastos Catastróficos, tan es así que el Presupuesto de Protección contra riesgos sanitarios disminuye en un 11% respecto de 2020.

• Vigilancia epidemiológica recibe un magro incremento de 27 millones de pesos.

• Considerando el Presupuesto total de salud, para 2021, sólo existe un incremento nominal de 12,757 millones de pesos. Por lo que queda la duda ¿hacía donde se destinarán los 33 mil millones de pesos?

• Afectación Directa a 12 fideicomisos para Chihuahua (Fondo Mixto Copacyt, Centro De Investigación En Alimentación Y Desarrollo, Protección De Personas De Los D.H. Y Periodistas, Fondo Mixto Conacyt, Centro De Investigación En Materiales Avanzados, Fondo Metropolitano, Deporte De Alto Rendimiento, Fondo Minero, Fondo De Desastres Naturales, Colegio De La Frontera Norte, Financiera Rural Inversión Y Estímulos al cine)

El Partido Acción Nacional en Chihuahua se manifiesta en contra del centralismo y el maltrato hacia estados y municipios; la reducción de recursos se traduce en menos obra pública, menos recursos para el campo, educación, seguridad y salud.

