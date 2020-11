Los que incumplen la restricción no tienen madre: Coparmex

Jorge Cruz Camberos, presidente de Coparmex en Chihuahua, lamentó que durante el primer fin de semana de restricciones algunos negocios no cumplieran, por lo que suplicó en el próximo sí lo hagan, con el objetivo de disminuir los contagios y rescatar las ventas de fin de año.

“Los que no respetaron la restricción del primer fin de semana no tienen madre, es un sacrificio de todos nos guste o no nos guste, estemos o no de acuerdo en los detalles, es una medida por salud y hay que cumplir solo establecieron dos semanas, vale más no salir dos semanas que irnos a la quiebra por siempre”, dijo.

El líder empresarial relato que con algunas medidas no está de acuerdo, por ejemplo, él hubiera abierto supermercados 24 horas, en lugar de restringir horario entre semana y cerrarlos en fines de semana.

Señaló que el gobierno debe ver como afectan las restricciones en cada municipio, pues no son los mismos contagios en la capital que en municipios donde reportan pocos casos.

“Es difícil para todos lo sé, pero reprobadas las empresas que no cumplieron ojalá las autoridades tengas más flexibilidad con los negocios que sí cumplen. Y el llamado a la población es cuidarse, laven sus manos usen su cubrebocas, salgan lo menos posible, esto es un trabajo de todos”, concluyó.

Comentarios