Hill, Hardaway y Kobe Bryant, los que Jordan veía como sucesores

Se rescata como extra de su documental una entrevista en la que Michael Jordan habla de los jugadores que podían seguir su exitosa estela.

The Last Dance, la producción de ESPN que Netflix ha distribuido a nivel mundial y ha sido galardonada con un Emmy, tiene nuevo contenido. Se ha extendido en hasta cuatro horas lo lanzado entre los meses de abril y mayo con una edición en blu-ray para coleccionistas.

Uno de los contenidos incluidos no llega a ser inédito porque es una entrevista de 1998 recuperada en este contexto de recuerdo de los mejores momentos de Michael Jordan con los Bulls durante aquellos años. Es una charla con el ya fallecido Stuart Scott para el programa Sunday Conversation en el que se repasa la etapa de Jordan en la franquicia de Chicago y todo el éxito cosechado desde la visión del que ya era considerado el mejor jugador de la historia.

El fragmento escogido para el contenido extra del documental gira en torno a un nuevo Jordan. ¿Quién sería capaz de acercarse o superar el nivel de M.J. una vez él se retirara, algo que no pasó de forma definitiva hasta ese último tramo de carrera en el que jugó con los Wizards? Ahora que el debate con LeBron James vuelve a estar más que de moda, qué mejor que recuperar lo que Jordan decía antes de que el de Akron debutara en la NBA.

“Creo que no es justo, pero es una vara de medir”, dijo sobre sí mismo: “Cuando yo empecé, el baremo era ‘Dr. J’. Es algo con lo que compararte. Pero no habrá nunca otro Michael Jordan como tampoco un Julius Erving, un Larry Bird o un ‘Magic’ Johnson”. Ahí es donde se le ocurrió nombrar algunos nombres que destacaban en aquella época, siendo todavía jóvenes, por el parecido de su juego con el del propio Jordan: “Kobe Bryant, Grant Hill, Anfernee Hardaway… Estos chicos tienen rasgos parecidos, pero será cómo trabajen esas características lo que les hará los mejores jugadores de baloncesto”. No aceptaba de buen grado un debate así y lo expresó de la siguiente manera: “No importa lo que haga la NBA en términos de tratar de promoverlo. No se puede engañar al consumidor, no se puede engañar a los aficionados. Así que el juego es el que dirá quién es el siguiente. Es un peligro porque la credibilidad del deporte podría verse afectada: tu juego tiene que evolucionar hacia esa etiqueta con la que la liga está tratando de promocionarte”.

De los nombrados como posibles sucesores fue Kobe Bryant, al que le unió una relación de hermanos como Jordan expresó en el funeral de Bryant, el que más se acercó a su nivel no sólo a nivel de exhibiciones en pista sino de transformarlas en victorias: cinco campeonatos por los seis de su inspiración. Hardaway se quedó un poco atrás y Hill fue golpeado por las lesiones.

