Enfermeros utilizan bolsas de plástico porque no les dan botas; piden destitución de Carlos Benítez

Esta mañana se volvió viral en redes sociales el personal sindicalizado del hospital general Salvador Zubirán en la ciudad de Chihuahua, pues se manifestó en la jefatura a fin de exigir al gobierno estatal la destitución de Carlos Benítez, director del hospital general Salvador Zubirán, ya que en plena pandemia pese a tener equipo de protección no lo ha entregado, como resultado, ya suman 13 fallecidos y 955 empleados contagiados de COVID-19, además de otras acciones del doctor donde ha demostrado su poca ética profesional y falta de empatía con sus compañeros.

Quienes no asistieron a la manifestación compartieron su apoyo en redes sociales, donde se destacó la foto de una enfermera quien, desde el área de pacientes intubados mostró que usa bolsas del supermercado para proteger sus pies porque no les dan botas, también circuló otra fotografía donde no tienen tomas de oxigeno para los pacientes.

Desde las siete de la mañana de este miércoles personal sindicalizado liderados por Pablo Serna, tomaron las oficinas de la Secretaría de Salud, ubicadas en el cruce de calle Ojinaga y Quinta, pese a ser más de 800 los que piden la destitución de Benítez, por contingencia se organizaron unos cuantos, para portar cartulinas, sana distancia y cubrebocas comprados por su cuenta y exigir al gobernador Javier Corral Jurado escuche a su empleados, a los que están en la primera línea de batalla para hacer frente al Coronavirus.

Pablo Serna, relató en el lugar que, en un inicio se habían reunido firmas suficientes y Benites fue destituido, sin embargo, de la noche a la mañana resultó que siempre no, por lo que desde entonces siguen solicitando su despido.

“Desde su ingreso el hospital decayó, pero la situación empeoro con la pandemia, el secretario de Salud me decía que hay equipo para la pandemia pero el doctor pese a tenerlo nunca lo entregó como resultado, murieron 13 compañeros no solo doctores y enfermeros, sino personal de farmacia, intendencia, de todo el hospital cuando aún no éramos unidad Covid, desde hace dos semanas ya todo el nosocomio es área Covid, díganme ustedes con este director ¿qué nos espera?, corre riesgo nuestra salud y la de los pacientes”, agregó el líder sindical.

Cabe destacar que la manifestación de hoy, como todas las anteriores es pacifica, si bien se tomaron las oficinas en señal de auxilio, por su causa, se permite el ingreso de personal esencial como de nómina para que no se afecte la situación de otros compañeros.

Comentarios