Monjas se enamoran y su historia de amor es plasmada en un documental

La vida de esta pareja inspiró a la elaboración del documental ‘Nun of your business’, cuyo título en inglés interactúa con la palabra “nun” (monja) y la expresión “none of your business” (eso no es asunto tuyo).

“Nun of Your Business“, es el premiado documental que se presentó en el festival internacional de cine ZagrebDox y cuenta la polémica historia de amor entre Marita y Fani, dos monjas que renunciaron a su vida en la iglesia para vivir juntas.

Marita era una monja que vivía en una isla croata cuando conoció a Fani, una religiosa que se convirtió en su gran amor.

“Simplemente, escuché a mi corazón”, explicó la mujer.

Y es en esta historia que cuenta la vida de las dos mujeres, desde su infancia en lugares remotos de Croacia hasta su decisión de ordenarse y su historia, que empezó hace diez años.

“Ellas encontraron la fuerza de luchar por su amor, algo que en general no está aceptado en nuestra sociedad”, dijo la directora Ivana Marinic Kragic para AFP.

“Es la historia de un amor inesperado e inusual pero me concentré más en la cuestión de la libertad individual”, agregó.

Añadió que no busca provocar, sino generar empatía en una sociedad conservadora, donde los grupos LGBTQ suelen ser víctimas de abusos y discriminaciones.

