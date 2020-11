Chihuahua tiene mujeres listas para gobernar: Maru por paridad en gubernaturas para 2021

En relación a que el INE aprobó los criterios de paridad en gubernaturas para que sean aplicables en las 15 elecciones que habrán de celebrarse el próximo año y que obligan a los partidos políticos a postular mujeres en al menos siete entidades, la alcaldesa de Chihuahua Maru Campos Galván, manifestó estar contenta pues en la entidad hay muchas mujeres preparadas no solo para éste cargo sino para muchos otros debido a su capacidad intelectual y trato con la población.

“Me da mucho gusto, las mujeres hemos luchado mucho por abrir este camino, el ejercicio de paridad en el INE es celebrado, pero no quiere decir que eso habrá la puerta a muchas mujeres en el país sino que son ellas mismas quienes se abren camino de manera legítima, de manera digna”, comentó.

La edil capitalina reiteró que las mujeres en Chihuahua están listas, no solo para gubernaturas sino otros cargos políticos como María Granados, directora de turismo, que llevó el nombre del municipio a nivel internacional, la tesorera Aida Cordova, que tiene la capacidad de tomar decisiones en momentos difíciles.

“Las mujeres chihuahuenses están por encima de este acuerdo del INE, siempre luchando por el respeto, la igualdad, y bueno ustedes saben la trayectoria política de una servidora, con miras a la gubernatura no se he visto fechas aún para campañas ni nada… aquí yo sí me tomo en serio la pandemia y el cargo actual que tengo, en esto me enfoco hoy, ya después los tiempos lo dirán”, finalizó.

Comentarios