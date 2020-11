Respetará el PAN en Chihuahua lineamientos del INE con paridad en gubernaturas

La Secretaria Estatal de Promoción Política de la Mujer (PPM), del Partido Acción Nacional, Raquel Bravo, señaló que como partido siempre han promovido la participación de las mujeres en cargos públicos, y de acuerdo con que el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los criterios de paridad de género, sin la intención de elegir un candidato o candidata favorita, en Chihuahua aplicarán lo que a nivel nacional establezcan.

El INE aprobó los criterios para que sean aplicables en las 15 elecciones de gubernatura que habrán de celebrarse el próximo año y que obligan a los partidos políticos a postular mujeres en al menos siete entidades.

“No me gustaría dar opinión sobre ningún candidato o candidata en Chihuahua, por estar dentro del comité directivo estatal, me quiero mantener institucional. Pero, el tema del INE es algo, que el Partido siempre ha buscado, incluir a las mujeres dentro de la participación política y ahora se pretende postular candidatas a gobernadoras, en el país. En Chihuahua también se busca en distintos cargos políticos la participación de las mujeres, no solo gubernatura”, dijo.

Sin embargo, señaló que hay inquietud en la forma en que el INE publica la paridad, pues contradice legislaciones locales.

“Como partido estamos abiertos y procuramos su participación (de las mujeres), y en 2021 no será la excepción, el INE subroga facultades que no el corresponden y es compresible la inquietud en actuales participantes al cargo pero como partido, se pretende tratar de respetar y hacer cumplir tiempos y cauces legales adecuados”, concluyó.

La paridad total política, fue propuesta en el senado en 2019 por Acción Nacional, y es hasta este 2020 que el Instituto Nacional Electoral, estableció la paridad en gubernaturas para 2021.

