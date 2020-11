Chicharito despide la temporada 2020 en la que consiguió más patrocinadores que goles

Javier Hernandez llevó la exitosa marca ‘Chicharito’ a Estados Unidos, una mezcla que parecía ser perfecta para explotar la mercadotecnia que ha acompañado la carrera del delantero mexicano en una liga que tiene una buena base latinoamericana.

Pero hoy que terminó el suplicio de la temporada 2020, el balance es el peor de su carrera, con dos goles en 12 partidos, lo mismo para el Galaxy, un fracaso redondo.

Tras salir del West Ham United, el Chicharito llegó con la ilusión de recuperar su ritmo goleador con el Sevilla, pero solamente jugó nueve partidos y anotó tres goles en un gris 2019 para el mexicano.

La oferta llegó de la MLS, el terreno que había conquistado en solamente dos temporadas su amigo y compatriota Carlos Vela, MVP en 2019 con LAFC.

Llegar al Galaxy era el golpe maestro, la jugada ideal para que los latinos, y en especial los mexicanos, vivieran en Los Ángeles el reencuentro de los contemporáneos del Tri.

Poco importaba el mal año 2019 que había tenido Chicharito. Su simple contratación fue el momento esperado para hacer “olvidar” a Zlatan Ibrahimovic, quien dejó al Galaxy, superado por Vela, y se fue a Italia.

El valor de mercado de Chicharito al llegar al Galaxy era, en febrero, de 10 millones de dólares. Pero nada resultó como se planeó. Evidentemente la pandemia de coronavirus afectó, al igual que a todo el mundo.

Chicharito solamente fue titular en siete partidos y marcó xx goles.

MÁS PATROCINADORES QUE GOLES

La expectativa en enero, cuando se concretó la llegada del Chicharito a Estados Unidos era que, como marca, se potenciara su valor hasta los 15 millones de dólares por concepto de publicidad, siempre y cuando los resultados deportivos lo acompañaran.

Y así fue como comenzó un ‘tour’ de Chicharito por los principales shows televisivos de Estados Unidos, por las principales canchas, como visitas a Los Angeles Lakers y a los LA Kings.

La mercadotecnia inició fuerte a promover a la nueva figura, tras la salida de Zlatan Ibrahimovic.

Pero la pandemia de coronavirus impactó a la Liga, lo mismo que a la economía mundial. No hubo manera de que alguien no fuera afectado. Y no había casos especiales.

Chicharito llegó bien arropado por sus patrocinadores, aunque la pandemia evitó que pudiera continuar mostrándose.

Dos partidos en el arranque de la temporada sin marcar encendieron las dudas, pero todo el deporte se detuvo durante cuatro meses por el coronavirus.

La MLS buscó las opciones y programó un torneo especial en una burbuja, donde se podía reactivar el futbol. Pero en el primer partido, aunque marcó su primer gol con el Galaxy, Chicharito se lesionó y volvió a ausentarse dos meses. Seis meses perdidos entre confinamiento y una lesión.

Pero en junio, Chicharito fue presentado como aliado comercial de Herbalife, la marca que patrocina al Galaxy, y que curiosamente es la competencia en Estados Unidos de Omnilife, la marca de Jorge Vergara, fallecido.

Terminó el torneo MLS is Back y Chicharito reapareció en septiembre, ya en la temporada regular. Pero la evidente falta de ritmo y la ausencia de un sistema de juego que le permitiera destacar se combinaron para aumentar las dudas acerca de la rentabilidad de una figura en un equipo que no respondía dentro de la cancha.

Chicharito anotó su segundo gol del 2020 el 4 de noviembre, en su undécimo partido con el Galaxy. Un fracaso que él mismo salió a admitir, ya que el equipo quedó fuera de manera anticipada de los playoffs de la MLS.

Con Chicharito en cancha, los Galaxy pierden ante Vancouver 3 a 0Fue el último partido de la temporada tanto para Vancouver como para Los Ángeles, ya que habían sido eliminados de la clasificación para los Playoffs de la Copa MLS Audi 2020.

Este domingo jugó su último partido. Una derrota que cierra su peor temporada, en la que apenas pudo lucir, y que lo deja con un valor de mercado de 7.7 millones de dólares, casi tres millones menos de lo que valía en enero, cuando llegó a la MLS.

