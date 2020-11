Bárbara de Regil llega a Hollywood al lado de Josh Duhamel

EONLINE

Bárbara de Regil compartirá además créditos a lado de Omar Chaparro y Abbie Cornish.

El nombre de Bárba de Regil se une a la lista de mexicanos que están dando de qué hablar en Hollywood. A través de sus redes sociales al polémica actriz y gurú fitness compartió la noticia de que formará parte del elenco de Blackout, dirigida por Sam Macaroni, con Josh Duhamel y Abbie Cornish en los roles protagónicos.

En este thriller de acción, Bárbara estará acompañada por Omar Chaparro (ya nada desconocido en el mercado anglosajón gracias a Eugenio Derbez y Kung Fu Panda).

Voy a dejar esto aquí … y voy a llorar de la emoción. Mi director @sammacaroni… very happy and grateful to be part of this movie”, escribió Bárbara en su cuenta de Instagram en una foto que ha dejado sin palabras a sus fans y detractores.

La foto es de la primera lectura del guión a lado de Duhamel y Cornish, y el resto de sus compañeros.

Sam Macaroni también compartió algunos fotos que confirman que la película ya ese está rodando en Ciudad de México

