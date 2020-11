¡Que siempre sí! Poncho Herrera y Dulce María serán parte del reencuentro de RBD

Renata González

Quién

El productor ejecutivo del concierto ‘Ser o parecer’ promete que en el tributo a RBD no dejarán fuera al actor y a la cantante.

Puede que Poncho Herrera y Dulce María no aparecerán en el concierto con el que RBD regresará a los escenarios; sin embargo, eso no quiere decir necesariamente que los actores no formarán parte del evento Ser o parecer, que se transmitirá en vivo el 26 de diciembre.

Guillermo Rosas, productor ejecutivo del show, fue quien anunció, a través de un Instagram Live con Christopher Uckermann, que al final, era imposible que dejaran fuera a Poncho y Dulce María, quienes estarán presentes de una manera especial.

“Siempre se ha anunciado como un tributo a RBD y han sido los seis. Entonces, por supuesto que en nuestro tributo están considerados Dulce María y Alfonso Herrera. No lo deberíamos ni de estar contando, pero hay un performance entero dedicado a ellos. ¿A quién se le puede ocurrir que vamos a hacer un tributo a RBD sin pensar en Poncho y en Dulce?”, reveló Guillermo.

El productor ejecutivo de Ser o parecer también dio a entender que en un principio, cuando supieron que Dulce María y Poncho no formarían parte del evento, consideraron la posibilidad de no hacer ningún reencuentro: “Es una decisión difícil porque era o no hacer nada o simplemente hacerlo con los que pueden estar por las circunstancias ideales para hacerlo”.

Rosas también aprovechó el Live para aclarar que ni él ni ninguno de los RBD tiene problemas con Dulce María o con Alfoso: “Él también es súper brother; es una persona a quien respeto, admiro y aplaudo todo lo que ha logrado desde que terminó RBD y todo lo que le falta.

Poncho es amigo y será ovacionado con su tributo dentro del show porque ha sido parte de este movimiento, lo respetamos y lo honramos. No hay ninguna mala energía con nadie, al contrario. Yo hablo con ellos continuamente. Han manifestado su apoyo a esto y estoy seguro de que lo van a seguir haciendo y van a estar ahí de una u otra manera”, aseguró Guillermo.

Comentarios