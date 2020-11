La derecha liberal y radical

Francisco Flores Legarda

“Mi abuelo q.e.d decía: “hay personas que sacan lo mejor de ti

y otras que sacan lo peor de ti. Mantente siempre al lado de las que sacan lo mejor. “

Jodorowsky

El mes pasado se dio a conocer un nuevo membrete opositor al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La publicidad no ha tenido el eco esperado por los promoventes, ni siquiera ha sido de gran interés analítico en la prensa. Con ese tino, la organización civil Sí, por México, seguirá la misma ruta de sus semejantes inmediatos -Dice promovida por la Coparmex, Frenaa dirigida por Gilberto Lozano, quien ha sido panista y empleado de Femsa- hacia su colisión con la cuarta transformación, desde su muelle desdén por habilitar un proyecto popular alternativo. Una organización que surge de las élites, por eso no transita hacia la ciudadanía o a la sociedad civil*, como fatuamente les gusta proclamar. Su organizador se exhibe con el argumento falaz de que nada está detrás de esta intentona derechista.

Claudio X. González Guajardo, en su biografía, nos da pistas de lo que está detrás. Por el lado familiar, en tanto hijo de Claudio X. González Laporte, es representante del corporativismo empresarial, de intereses patronales. Por el lado profesional está ligado a la tecnocracia en tiempos de Salinas y Zedillo. Esas son sus credenciales que hacen predecible lo que se puede esperar de su propuesta: regreso al neoliberalismo. También hay que anotar su transformación en activista con dos antecedentes. La organización Mexicanos Primero, dedicada a descalificar a los trabajadores de la educación pública durante el sexenio de Felipe Calderón. Ya en el poder, Peña Nieto le dio el gusto de la reforma educativa que golpeó al magisterio nacional. El activista, hijo de empresario, se dio por bien servido.

En virtud del éxito obtenido se adscribió a otra causa-fingida, combatir la corrupción y la impunidad, precisamente durante el gobierno que se esmeró en esas malas prácticas. No dijo nada relevante de Emilio Lozoya, Luis Videgaray, J. A. Meade o Gerardo Ruiz Esparza, concentró sus baterías en Rosario Robles y algunos centros públicos de educación superior con el reportaje de la Estafa maestra. De paso, la otra marca del activismo de Claudio Jr. Es la “mercenarización” de periodistas.

La derrota del corporativismo empresarial, de la tecnocracia, del PRI, del PAN y el PRD en las elecciones del 2018 catalizaron el activismo de la dinastía X, la que no se ha cansado de descalificar todo lo que provenga del gobierno de López Obrador. Es una fijación patológica merecedora de un estudio psiquiátrico, fuera del alcance de este blog. Al activista lo acompaña una priísta, directora de una revista que vivió sus mejores tiempos en el siglo pasado y fue muy bien apapachada por Peña Nieto. También está con él Gustavo Adolfo de Hoyos Walther, que sigue al frente del sindicato patronal Coparmex. Nada nuevo, innovador, simplemente están a la caza de los privilegios perdidos: contratos a modo, exención de impuestos, subvenciones, tráfico de influencias.

*En varias ocasiones me he referido a la sociedad civil (https://www.blogger.com/blog/post/edit/8251921317178057992/4063491022575677839 , https://www.blogger.com/blog/post/edit/8251921317178057992/5788239773546902252 y https://www.blogger.com/blog/post/edit/8251921317178057992/8657536584241793092 ) esa que se ha convertido en mantra o invocación de la derecha liberal y radical. En una versión elitista, clasista, racista, discriminatoria de la sociedad civil, geolocalizable en las Lomas de Chapultepec, el Pedregal de San Ángel y otras zonas residenciales. Muy lejos de la identidad que le dio Antonio Gramsci en sus escritos carcelarios, una sociedad civil reformulada desde la filosofía de la praxis (marxismo) para la realización de la sociedad regulada (sin clases) y en el ánimo de establecer un poder popular, que en un principio concibió desde los consejos obreros (soviets) y extrapolación de la revolución de octubre. Lo anoto para dejar constancia de que en el discurso y el debate político la sociedad civil tiene variantes en su significado.

Salud y larga vida

Profesos por Oposicion de la Facultad de Derecho de la UACH.

@Profesor_F

