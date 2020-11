Joe Biden gana la elección, proyecta CNN

CNN en español

Joe Biden se convertirá en el 46 ° presidente de Estados Unidos, proyecta CNN, luego de que una victoria en el estado donde nació lo colocó sobre los 270 votos electorales necesarios para ganar.

Con los 20 votos electorales de Pensilvania, Biden ahora tiene un total de 273 votos electorales.

Antes de convertirse en el candidato presidencial demócrata, Biden se desempeñó como vicepresidente durante el expresidente Barack Obama. También es el senador de Delaware más antiguo.

A lo largo de su campaña, Biden ha argumentado que el «alma de la nación» está en juego y ha prometido que buscará curar un país fracturado por la presidencia de Trump.

Ellen Weintraub, de la Comisión Federal de Elecciones, quiere que los estadounidenses sepan que «realmente no ha habido evidencia de fraude» en las elecciones de este año.

«Los funcionarios estatales y locales y los trabajadores electorales en todo el país realmente dieron un paso al frente. Y ha habido muy pocas quejas sobre cómo se llevaron a cabo estas elecciones», dijo Weintraub a CNN el sábado por la mañana.

«Muy pocas quejas fundamentadas, déjeme decirlo de esa manera. No hay evidencia de ningún tipo de fraude electoral. No hay evidencia de que se hayan emitido votos ilegales. De hecho, y no tiene por qué creer en mi palabra, porque personas de todo el país, expertos electorales no partidistas, han salido y han manejado esta elección y cómo se llevó a cabo».

Weintraub agregó: «Realmente no ha habido evidencia de fraude. Ninguna de las quejas ha adjuntado ninguna evidencia de fraude».

