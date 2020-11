Piden evitar doble cobro de servicio de grúa, hospedaje y/o corralón

Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso de Chihuahua, aprobaron la iniciativa de acuerdo presentada por la diputada del PRI, Marisela Sáenz Moriel, en la que se exhortó al Presidente del Ayuntamiento del Municipio de Juárez, para que a través de la Dirección General de Tránsito Municipal y la Operadora Municipal de Estacionamiento de Juárez, se abstenga y gire las instrucciones pertinentes para evitar el doble cobro de servicio de grúa, hospedaje y/o corralón a las personas que les ha sido asegurado su vehículo por parte de agentes de seguridad vial.

La iniciadora, refirió que un grupo de personas acudieron a ella con la finalidad de solicitar su apoyo y asesoría dado a que en un retén de tránsito les habían asegurado sus vehículos, les habían puesto una infracción de $5800.00 (cinco mil ochos cientos pesos) y les habían dicho que si pagaban dentro de las 24 horas les podían descontar el 50% de la infracción.

Luego de realizar el pago referido, al llegar por los automotores a donde estaban resguardados, les fue solicitado un pago por la cantidad de 900 pesos, por arrastre de la grúa y hospedaje, lo cual fue cuestionado, dado a que en la infracción decía que estaban contemplados ambos cargos, a lo cual la persona que les atendió, les contestó que tenían que pagar, de lo contrario, no podían liberar los vehículos; asimismo, se denunció sobre el posible robo de autopartes, por parte de la empresa que prestó los servicios para el arrastre de los vehículos, durante el tiempo que duró implementado el retén.

“Es por esto que me ocupa y preocupa la situación de abuso que se está dando en los actos referidos, ya que es un fraude lo que se está suscitando al engañar a los ciudadanos obteniendo un lucro indebido en beneficio de un tercero, así como el deterioro del patrimonio de los mismos ciudadanos que son infraccionados ya que son víctimas de robo de accesorios de sus vehículos al momento de ser ingresados estos al corralón de las grúas”, agregó.

“No es tiempo de hacer leña del árbol caído, los Juarenses estamos pasando por una muy crítica situación económica con este tema de la pandemia, es poco el trabajo y el pago también, debemos de ser lo más accesibles, tolerantes y solidarios en estos momentos, no hay que abusar, al contrario hay que apoyar, buscar alternativas de solución para no perjudicar al ciudadano común”, finalizó.

