NYT etiqueta periodista mexicano entre los que difunden noticias falsas sobre las elecciones de EU

Por Redacción / Sin Embargo

Antes del día de las elecciones, se lee en The New York Times, “noticias falsas en español intentaron poner a los latinos en contra de Black Lives Matter y vincular a Biden con el socialismo, tácticas que, según los expertos, podrían deprimir el voto hispano”.

El texto de Patricia Mazzei y Nicole Perlroth, fechado en Miami y en las páginas de The New York Times, señala: “Los posts proliferaron la noche de las elecciones antes de que se supiera nada remotamente definitivo sobre los resultados de la carrera presidencial. ‘Robado’, repetían falsamente una y otra vez en español: al Presidente Trump le estaban robando una victoria. Había ganado Arizona. George Soros estaba financiando violentos ‘disturbios de antifa [como llama Trump a sus opositores organizados en protestas callejeras]’”.

Agrega: “Los mensajes infundados de las redes sociales a los latinos que intentan deslegitimar la elección y los resultados de Joseph R. Biden Jr. circularon en línea el martes por la noche y hasta el miércoles, como parte de una campaña de desinformación para socavar la confianza de los latinos en la votación a medida que se desarrollaba”.

El texto dice que “durante semanas, funcionarios y expertos en seguridad electoral se prepararon para lo que se esperaba que fuera una elección empañada por la piratería y la desinformación. Se centraron en adversarios familiares en Rusia, que semanas antes habían sido sorprendidos contratando personas en México y Venezuela para publicar contenido de Instagram y Facebook”.

“Los funcionarios e investigadores estaban preocupados por la interferencia de Irán después de que iraníes que se hacían pasar por miembros del grupo de extrema derecha Proud Boys amenazaron a los demócratas para que no votaran. El Departamento de Justicia anunció el miércoles la eliminación de docenas de sitios de propaganda iraníes dirigidos a estadounidenses. Y Microsoft y el Cyber Command de Estados Unidos apuntaron por separado a la infraestructura de piratería de los ciberdelincuentes rusos en un esfuerzo por evitar los tipos de ataques de ransomware que podrían congelar los sistemas electorales”, reporta The New York Times.

Más adelante señala, textual:

“Otro influencer en español, Ciro Gómez Leyva, que tiene más de dos millones de suscriptores de YouTube, publicó un video el martes por la noche en el que afirmaba que 150 miembros de antifa estaban descendiendo a Washington con ‘máscaras de gas, armas y escudos’. Si bien los manifestantes marcharon frente a la Casa Blanca, no hubo evidencia de que hubiera armas involucradas”.

Y agrega: “En el canal de YouTube en español Campechaneando, un presentador advirtió a los espectadores que no creyeran las noticias de que Biden había superado a Trump en el recuento del Colegio Electoral. Unas 160 mil personas habían visto el video el miércoles”.

El texto termina con una entrevista a Evelyn Pérez Verdía, “estratega de asuntos latinos demócratas en el sur de Florida, [quien] dijo que pasó cuatro horas el martes tratando de desacreditar afirmaciones falsas en la radio en español de que Biden, un moderado, era un radical de izquierda”.

“‘Los republicanos lo llamaron socialista, en esas cuatro horas, 20 veces’, dijo. ‘Y un radical cinco veces, y un Castro-chavista -en referencia a Fidel Castro de Cuba y Hugo Chávez de Venezuela- tres veces. Repite una mentira y repítela hasta que se convierta en la verdad’”, dice el último párrafo.

