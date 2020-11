Solicitan a Ejecutivo Federal enviar suficientes pruebas de COVID-19 para implementar estrategia de detección

Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso local, exhortaron al Poder Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Salud Federal, envíe de manera urgente, las suficientes pruebas de COVID-19 para implementar una estrategia de detección, protección y resguardo de casos positivos de dicha enfermedad por colonias, en las ciudades con alto índice de contagio en el Estado de Chihuahua.

Este Punto de Acuerdo de urgente resolución, fue presentado por la diputada Marisela Sáenz Moriel del GPPRI, quien determinó que estas medidas son necesarias dado a la situación actual de la entidad, misma que se encuentra en alerta de semáforo rojo epidemiológico.

“Tanto fue el alto índice de contagios y de fallecidos por COVID-19, que en fecha del 01 de noviembre del presente año, todas las instituciones de salud en la ciudad de Chihuahua, se manifestaron e informaron mediante lonas a la ciudadanía, la imposibilidad para atender a los pacientes con este padecimiento, y expusieron que no contaban con camas disponibles, ni tomas de oxígeno; esta misma suerte la corre el municipio de Juárez”, señaló la legisladora.

Dijo que la etapa otoño-invernal, es desafiante en el caso de la pandemia actual que atraviesa el mundo entero y que dado a ello, se impulsa el riesgo latente de contraer influenza o gripe estacional y las personas pueden confundir los síntomas de ambas enfermedades, por lo que es necesario que se tengan las pruebas necesarias de COVID-19.

En fecha 14 de octubre de 2020, se informó que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) donó a México 200 mil pruebas rápidas de antígeno, que en cuestión de minutos detectan al virus SARS-CoV-2, por una muestra de fluidos en nariz o garganta recopilada con hisopo. También explicó que en este mes de noviembre dichas pruebas podrían empezar a ser aplicadas en todo el sector público de salud federal y estatal.

“Estamos en un semáforo epidemiológico rojo y mi intención es solicitar su apoyo para implementar una estrategia de detección, protección y resguardo de casos positivos de COVID-19 por colonias, para brindar apoyo médico a través de la instalación de puestos o módulos de salud donde se otorgue orientación médica y se realiza la toma de pruebas para detectar el coronavirus”, afirmó Sáenz Moriel ante los demás legisladores.

Además, expresó que el semáforo epidemiológico en color rojo justifica a todas luces nuestra petición, ya que es de vital importancia preservar la salud de los chihuahuenses y tratar de contener los contagios para disminuir la saturación que tienen ahora los hospitales públicos y privados, así mismo se comiencen a aplicar pruebas rápidas de antígeno en las colonias prioritarias con altos índices de personas contagiadas de COVID-19.

“Hago un llamado por medio de presente para que se envíen apoyos de forma urgente y sin escatimar recursos, es un acto de humanidad, el sinnúmero de contagiados y de fallecidos que tenemos en este Estado es de gravedad, no queremos más muertes, no queremos más contagiados como consecuencia de estar esperando recibir atención médica afuera de un hospital o en su casa derivado de la falta de una cama de hospital; me duele mi municipio, me duele mi estado, me duele mi país y espero que se atienda este exhorto”, puntualizó.

