No satures el supermercado, sí hay abasto, cuídate para juntos salir adelante: Maru

En relación a que este jueves, cinco de noviembre entra en vigor el nuevo decreto estatal que establece restricciones de actividades, con el objetivo de disminuir los contagios por COVID-19, la alcaldesa de Chihuahua Maru Campos Galván, informó que con las nuevas medidas el municipio coadyuvará al estado, por lo que solicitó a los ciudadanos no entrar en pánico, no saturar supermercados, pues hay abasto suficiente para productos de todo tipo.

La edil, explicó que para hacer cumplir el decreto, la ciudadanía no debe difundir rumores ni información falsa, pues dijo está segura de que se puede acudir a comercios con los horarios que se establecieron, de lunes a viernes de seis de la mañana a siete de la tarde, pues la mayoría de los supermercados y tiendas de autoservicio le aseguraron que sí hay abasto de todo tipo de productos, entonces, no es necesario saturar las tiendas, “por favor no hagas compras de pánico, para que juntos podamos salir más pronto de este semáforo rojo”.

Mediante un video claro y conciso, la presidenta municipal manifestó que entiende lo difícil que puede ser cerrar negocios, y en eso ya se trabaja, para apoyarlos, pero detener los contagios depende de todos, no solo de la autoridad.

“Estamos viviendo una situación muy complicada con la saturación de hospitales las medidas que ha dictado el gobierno estatal tienen el objeto de reducir la movilidad y reducir los contagios, debemos colaborar todos en este esfuerzo, entiendo sí, de repente pudiera parecer un sacrificio, pero entiende que lo que está en juego es tu salud y tu vida, Podemos hacerlo, ya lo demostramos el pasado fin de semana en donde respetamos la petición en done respetamos la petición de no asistir a los panteones, algo que agradezco, pero no ha sido suficiente, los reportes por fiestas y aglomeraciones siguen aumentando, aunque también muchos de esos reportes suelen ser falsos, algo que moviliza elementos que podrían estar atendiendo reportes reales, de ahí la urgencia absoluta para tomar estas medidas en serio, les pido ser conscientes y reportar solo lo que es de verdad riesgoso para la salud de los ciudadanos”, comentó.

