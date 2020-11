Chicharito: “Lamento llegar tarde, pero ya estoy de regreso”, tras anotar de nuevo con el Galaxy

Katia Castorena

LA Galaxy ha quedado fuera de la contienda por postemporada, sin embargo, algo positivo del cierre de campaña 2020 es el despertar goleador de Chicharito. Javier Hernández reapareció tras lesión para los angelinos y anotó gol en el duelo frente a Seattle Sounders, el miércoles por la noche.

“Bromeaba con mis compañeros, les dije que lo siento, pero que ya estoy de regreso, que al fin llegué aunque haya sido tarde, pero llegué”, compartió Chicharito en conferencia de prensa post partido.

Chicharito se perdió los últimos tres partidos del club por una molestia muscular en la parte posterior del muslo. En ese tiempo, la institución de Los Ángeles cesó a Guillermo Barros Schelotto del banquillo ante la falta de resultados.

“Fue una mala temporada para mí, no les di mi mejor versión, pero quería mostrar, aunque fuera en estos últimos partidos, que eso es lo que puedo dar y eso es lo que quiero dar, porque ustedes merecen algo mejor, yo merezco algo mejor, todos merecen algo mejor en este club”, indicó el delantero quien apenas marcó su segunda anotación como jugador de LA Galaxy.

En una temporada de altibajos, Chicharito sufrió además con el tema de lesiones. Un desgarro en la pantorrilla lo alejó de las canchas dos meses, seguido por la molestia en la pierna.

“Tuve dos lesiones en un periodo de cuatro meses y no había tenido este tipo de lesiones en toda mi carrera, no soy un jugador que sea conocido por tener lesiones. Es tarde en esta temporada, cierto, asumo esa responsabilidad y mi parte en ello, pero sé que quiero entregar todo la próxima temporada y en el juego que resta”, dijo el futbolista de 32 años de edad.

En los últimos dos partidos, con Dominic Kinnear en el puesto de director técnico interino, el equipo se vio mejor en el terreno de juego. Han sumado 4 puntos de 6 posibles en dos encuentros.

“Esta profesión es ingrata porque intentamos dar lo mejor de nosotros con Guillermo y él también lo intentó. Después vino Dominic, hizo las cosas a su manera y el equipo empezó a trabajar”, dijo el delantero mexicano. “Hablando de Dom, no quiero comparar, no se trata de qué está haciendo ahora él que no hizo Guille, solamente lo que ha hecho hasta ahora es darnos confianza y ayudarnos a no sentir presión, sino estar motivados, con confianza de dar lo mejor y le ha funcionado”.

El empate de los angelinos frente a Seattle 1-1, sumado a la victoria de San Jose Earthquakes a LAFC, dejó fuera de toda posibilidad a Galaxy. El último partido de la temporada para LA Galaxy será este domingo cuando se enfrenten a Vancouver Whitecaps.

