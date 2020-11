Setién, a Messi: “Si no te gusta lo que digo, ahí tienes la puerta”

Juan Jiménez@juanjimenista

El programa Què T’hi Jugues, de SER Catalunya, desvela parte del contenido de la bronca el pasado junio en Vigo entre el entrenador y el argentino, que esbozó una sonrisa “compasiva” ante su amenaza.

“Si no te gusta lo que digo; ahí tienes la puerta”. El periodista Adrià Albets desveló en el programa Què T’hi Jugues de SER Catalunya, parte del contenido de la bronca que Quique Setién, ex entrenador del Barcelona, tuvo con sus jugadores el pasado mes de junio en el vestuario de Balaídos. El técnico les recriminó los errores que habían condenado al Barça a empatar (2-2) con un gol postrero de falta de Iago Aspas. A Messi no le gustó el tono con el que se dirigió a sus compañeros y pidió al entrenador cántabro respeto para jugadores que han ganado absolutamente todo y que tienen un palmarés mucho más amplio que Setién, como técnico y como entrenador. Fue entonces cuando Setién le dijo a Messi: “Si no te gusta lo que digo, ahí tienes la puerta”. Según explicó SER Catalunya, Messi sonrió de forma “compasiva” ante el aviso del técnico.

La anécdota sale a luz un día después de que Setién deslizase varias críticas sobre el comportamiento del argentino en el vestuario: “Leo es difícil de gestionar. ¡Quién soy yo para cambiarle! Si le han aceptado durante años como es y no le han cambiado… Hay otra faceta que no es la de jugador y es más complicada de gestionar. Mucho más. Algo inherente a muchos deportistas. Ves cosas que no te esperas (…). Es muy reservado pero te hace ver las cosas que él quiere. No habla mucho. Sí, mirar, mira… Después de marcharme lo que sí tengo claro es que en determinados momentos tenía que haber tomado otras decisiones, pero hay algo que está por encima de ti: el club. Y está por encima del presidente, del jugador, del entrenador. Es el club y los aficionados”.

