Mejora salud de Bonilla; espera resultado de 2da prueba PCR

El director de Desarrollo Humano y Educación, Marco Bonilla Mendoza, dio a conocer a este portal informativo que su salud ha mejorado luego de dar positivo a COVID-19, por lo que espera entre 24 y 72 horas el resultado de una segunda prueba PCR, a fin de establecer cuando retomar sus actividades laborales.

“Bendito Dios ya muy bien de salud, sin ningún síntoma desde hace algunos días, justo hoy tuve la cita para hacerme de nuevo la prueba PCR a ver cómo salimos para saber si ya nos podemos reintegrar a las labores. Los resultados duran entre 24 y 72 horas… así que a esperar”, relató.

Fue el pasado 26 de octubre cuando el funcionario municipal informó de su salud, y por conciencia social permaneció aislado durante 14 días, en los cuales presentó síntomas leves como fiebre y dolor de cabeza, afortunadamente no necesitó ser hospitalizado.

Y es que Bonilla Mendoza, ha sido de los pocos funcionarios al pie del cañón, durante la pandemia por COVID-19, realizando gestiones administrativas y trabajo de campo para llevar apoyo a los ciudadanos más vulnerables, pese a utilizar todas las medidas preventivas resultó positivo.

Finalmente, llamó a los ciudadanos a no bajar la guardia, cumplir con el decreto estatal de utilizar cubrebocas, lavarse las manos, no ir más de dos personas en un vehículo y sobre todo no hacer fiestas.

